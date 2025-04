A Bergamo il primo raduno delle Fiat 127 disegnate da Pio Manzù

Le Mura domenica mattina - 13 aprile - hanno visto sfilare una sessantina di Fiat 127 per il primo raduno europeo organizzato dal Fiat 127 Club Italia, associazione costituita da Giacomo Manzoni nel settembre dell’anno scorso. Partito da Curno, il corteo, in cui hanno sfilato modelli di ogni epoca dell’iconica utilitaria, ha fatto tappa in Città Alta per poi

Giacomo Manzoni (figlio del designer Pio) , organizzatore del raduno

(Foto di Sergio Agazzi) raggiungere Scanzorosciate. Le auto hanno attirato l’attenzione di bergamaschi e turisti, nonostante la pioggia intermittente. Il Raduno è stato un omaggio da parte del figlio Giacomo Manzoni (e nipote dello scultore Giacomo Manzù), fondatore del club, per ricordare Pio Manzù, il designer che contribuì alla nascita della 127 e che morì il 26 maggio 1969, a soli 30 anni, mentre stava andando a mostrare ai vertici della Fiat il progetto definitivo della 127. Lanciata nel 1971, la Fiat 127 rappresentò una vera rivoluzione nel segmento delle utilitarie.

Il passaggio delle storiche Fiat 127 sulle Mura

Oltre 60 i centauri che sempre stamattina non si sono lasciati fermare dalla pioggia e hanno deciso di partecipare alla 13esima edizione della Rievocazione Storica della Bergamo-San Vigilio – Memorial Dino Sestini, che, come da tradizione, inaugura l’annata di manifestazioni motociclistiche organizzate dal Club Orobico Auto Moto d’Epoca di Pedrengo. Nonostante il meteo, l’atmosfera alla partenza è stata entusiasta tra gli appassionati pronti a montare in sella per raggiungere la meta di San Vigilio, prima della tappa per un aperitivo a Selvino, accolti dalla europarlamentare e campionessa mondiale di sci Lara Magoni.