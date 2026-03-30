A Bergamo un nuovo studentato universitario da 74 posti letto: nascerà alla Celadina

Su iniziativa di Regione Lombardia nascerà a Bergamo, nel quartiere Celadina, un nuovo studentato universitario con 25 appartamenti Aler da cui saranno ricavati 74 posti letto. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, di concerto con l’assessore all’Università e Ricerca, Alessandro Fermi.