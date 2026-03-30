A Bergamo un nuovo studentato universitario da 74 posti letto: nascerà alla Celadina
IL PROGETTO. Nascerà nel quartiere Celadina su iniziativa della Regione Lombardia.
Su iniziativa di Regione Lombardia nascerà a Bergamo, nel quartiere Celadina, un nuovo studentato universitario con 25 appartamenti Aler da cui saranno ricavati 74 posti letto. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, di concerto con l’assessore all’Università e Ricerca, Alessandro Fermi.
«La disponibilità di posti letto in città per gli studenti è insufficiente rispetto alla domanda : questo comporta pressioni sul mercato privato con un conseguente aumento dei costi delle locazioni. Come Regione, attraverso risorse del Pnrr, mettiamo in campo soluzioni concrete come questa, che si affianca agli investimenti deliberati per lo studentato delle ex caserme Montelungo-Colleoni», spiega l’assessore Franco, secondo cui «interventi come questo danno concretezza al concetto di housing sociale e migliorano la qualità della vita nelle nostre comunità: insediare studenti universitari negli edifici Aler significa attuare il cosiddetto “mix abitativo”, contribuendo a diversificare il tessuto sociale dei quartieri popolari».
«A Bergamo, come nel resto della Lombardia, è in atto un grande lavoro sinergico per dare risposte fattive alle necessità degli studenti e delle loro famiglie, valorizzando nel contempo i nostri atenei - aggiunge l’assessore Fermi -. È nostro dovere dare risposte a tutte le province, non solo a Milano. Andiamo avanti con determinazione».
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