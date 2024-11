Addio a Samanta, l’orafa di Valtesse: è morta nel giorno dei suoi 50 anni

L’orafa di Valtesse si è spenta mercoledì 30 ottobre all’età di 50 anni dopo una lunga malattia. «Il 30 ottobre del 1974 mi hai reso la mamma più felice del mondo, oggi, nel giorno del tuo cinquantesimo compleanno, sono una mamma triste e disperata» è il ricordo della madre scritto sul necrologio pubblicato su L’Eco di Bergamo. Una vita, quella di Samanta, che aveva come centro l’amore: per il suo lavoro nel negozio di famiglia, l’oreficeria Niccolai in via Ruggeri da Stabello, e per i suoi affetti, il marito Gigi e la figlia Marisol.