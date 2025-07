Addio a Valenari, pioniere degli scout: fondò due gruppi

Un secolo di vita, con una lunga storia d’impegno civico e sociale con gli scout Agesci a Bergamo, soprattutto nel secondo dopoguerra quando Valenari fu di fatto prima, nel 1946, fondatore del Bergamo 4°, all’oratorio di Pignolo, e poi del reparto 9°, in Città Alta. Un amore, quello per la realtà scoutistica, al quale nei racconti lasciati alla famiglia diceva di aver dedicato «tutto il tempo libero dal lavoro» e che sarebbe nato per la vicinanza ad Azione cattolica ma anche, forse, per l’acquisto da giovane di un calendario degli scout.

Il lavoro in banca però non gli piaceva» precisano i due figli. «Avrebbe voluto fare il medico, ma a causa delle vicissitudini legate alla guerra non potè studiare, e così per il bene della famiglia si adeguò al lavoro in banca». Per i suoi cari è stato d’insegnamento. «È stato un bravo papà, ha permesso a tutti noi di fare tante esperienze. Ed è stato un nonno altrettanto bravo. Diceva sempre “Aiutati che il ciel ti aiuta” – ricordano Alberto e Carmela –, ed è l’insegnamento che ora anche noi cerchiamo di trasmettere ai nostri figli». La salma è composta nell’abitazione di via Ghisleri, 50. I funerali si terranno mercoledì 9 luglio alle 10 nella chiesa di San Colombano.