Addizionali Irpef comunali: in 20 anni crescita dell’858%

Centoventiquattro euro per l’addizionale Irpef comunale e 287 per quello regionale. Tanto hanno pagato i contribuenti bergamaschi nel 2020. Nel 2012, le due imposte pesavano 83 e 272 euro; 111 e 297 nel 2018. Di fatto, se si fa riferimento all’insieme dei Comuni bergamaschi, l’ammontare dell’addizionale regionale in vent’anni, dal 2000 al 2020, è cresciuto in percentuale complessivamente del 117,24%, da 105.898.617 euro nel 2000 a 230.060.744 nel 2020. Ancora peggio per l’addizionale comunale, la cui somma in provincia di Bergamo nel 2020 è salita a 99.356.553 euro rispetto ai 10.372.184 d’inizio millennio, con una crescita complessiva esponenziale dell’857,91% (e negli ultimi anni molti Comuni l’hanno introdotta o aumentata, per cui questa percentuale è destinata ad aumentare, ndr).