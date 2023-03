Adolescenti e disagio: in ospedale già a 12 anni

Casi in crescita, sempre più gravi e a un’età più precoce . È quanto registrato da chi opera con gli adolescenti e si prende cura – nei presidi sanitari pubblici o nelle strutture private – dei disturbi legati al corpo, che hanno visto una vera e propria esplosione negli ultimi anni. La cooperativa Aeper, che offre una comunità terapeutica residenziale a Medolago (Piccola stella), un centro diurno a Bergamo (Kaleido), un progetto di trattamento individuale terapeutico di territorio (TiTTi) e un centro clinico di psicologia e neuropsichiatria, sempre in città (Geode), lo scorso anno ha raggiunto numeri impressionanti di richieste. La comunità, per esempio, ha 10 posti disponibili . Complessivamente nel 2022 sono stati 16 gli adolescenti ospitati. Il numero di richieste ha toccato la cifra di 276. Qualcosa di mai accaduto. Nel 2018 erano state 155, nel 2020 148, nel 2021 una prima crescita (210), lo scorso anno il boom.