Cronaca / Bergamo Città
Martedì 23 Dicembre 2025

Aggredito e rapinato 15enne a Milano: mercoledì i minorenni davanti al Gip

LE INDAGINI. Slitta anche la richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione del carcere per il 20enne, residente in Bergamasca.

Il Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano

Si terranno mercoledì mattina (24 dicembre) gli interrogatori dei tre minorenni della provincia di Bergamo, tra cui una ragazza, finiti al Cpa, il Centro di prima accoglienza del Beccaria per aver aggredito e rapinato un 15enne che, domenica sera, si trovava nella zona di Corso Buenos Aires, a Milano. I reati contestati a vario titolo sono sequestro di persona, rapina, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Slitta sempre a mercoledì mattina, e non a questa sera come appreso in un primo momento, la decisione del gip di Milano, Tommaso Perna, sulla richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione del carcere per il 20enne, residente in Bergamasca, che faceva parte della gang.

