Aggredito e rapinato 15enne a Milano: mercoledì i minorenni davanti al Gip

Si terranno mercoledì mattina (24 dicembre) gli interrogatori dei tre minorenni della provincia di Bergamo, tra cui una ragazza, finiti al Cpa, il Centro di prima accoglienza del Beccaria per aver aggredito e rapinato un 15enne che, domenica sera, si trovava nella zona di Corso Buenos Aires, a Milano. I reati contestati a vario titolo sono sequestro di persona, rapina, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.