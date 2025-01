Aggressione in pieno centro a Bergamo: in via Tiraboschi ucciso il responsabile della sicurezza del Carrefour - Foto e video

Omicidio in via Tiraboschi , a Bergamo, nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, poco prima delle 15.30: un uomo di 40 anni, responsabile della sicurezza del Carrefour, è stato ucciso a coltellate, a pochi passi dal Comune di Bergamo e da Largo Porta Nuova. Sul posto le ambulanze e la polizia, oltre al procuratore aggiunto Maria Cristina Rota.

Si cerca l’aggressore

La polizia sta indagando per cercare di rintracciare l’aggressore. Dalle prime informazioni raccolte da un testimone che ha visto la scena, Mamadi Tunkara , originario del Gambia e volto noto per essere il responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour, stava arrivando in bici al supermercato, probabilmente per iniziare il turno di lavoro. Arrivato all’altezza del passaggio Pierantonio Cividini, è stato spintonato da un uomo, di colore e sui 40/45 anni.