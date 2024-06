«Allagamenti a Longuelo e Loreto, una priorità da risolvere in breve tempo»

Sulla scrivania del suo ufficio, al terzo piano dello stabile comunale di via Quarenghi, sono impilati uno sopra l’altro i dossier che ha ereditato dal suo predecessore, Marco Brembilla, il cui nome fa ancora capolino sulla targa accanto alla porta d’ingresso. Assessore «in pectore» per settimane (il suo nome legato alla delega dei Lavori pubblici circolava da tempo), Ferruccio Rota, uno dei quattro assessori della Giunta Csarnevali in quota Pd e già presidente del Consiglio comunale, è ora ufficialmente alla guida dell’assessorato che per 10 anni è stato retto da Marco Brembilla, ma rafforzato da due deleghe in più, quelle relative all’Edilizia scolastica e sportiva.

Al tavolo delle riunioni Ferruccio Rota porta una fotografia che lo ritrae insieme al figlio nella sala consiliare di Palazzo Frizzoni accanto alla coppa dell’Europa League, «sperando che sia di buon auspicio», dice.

Da presidente del Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria a mister Gian Piero Gasperini.

«Iniziò così il mio mandato, in effetti».

Il passo verso il suo ingresso in Giunta era segnato da tempo.

«Si era ventilato, certo, ma che io avessi queste ambizioni non è vero, anzi. Dieci anni fa non pensavo affatto di assumere ruoli di questo tipo. In passato avevo fatto il presidente di circoscrizione e lì mi sarei fermato. Poi ho pensato di entrare in Consiglio comunale, ma senza ricoprire posizioni di rilievo. Dopodiché adesso ci sono e mi fa piacere».

Fare l’assessore non è come fare il presidente del Consiglio comunale.

«Lo so, quello era un ruolo più istituzionale, per certi versi è stato anche educativo. Mi è piaciuto, per esempio, incontrare tanti ragazzi delle scuole. Questo è un ruolo più operativo»

È un assessorato tosto, si è preparato l’elmetto?

«I cittadini hanno già iniziato a scrivermi o a mandarmi qualche messaggio su questioni anche di manutenzioni ordinarie di strade e marciapiedi. Io ci metto tutta la mia buona volontà. Cercherò di non farmi travolgere da queste situazioni e di evitare esposizioni social».