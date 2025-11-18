Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 18 Novembre 2025

Ancora un caso di spray al peperoncino a scuola: vigili del fuoco all’Istituto Belotti

L’INTERVENTO. Nella mattinata di martedì 18 novembre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire verso le 10.30 all’Istituto di Ragioneria di via per Azzano a Bergamo. Quattro ragazze e una bidella visitate.

L’Istituto Superiore Bortolo Belotti a Bergamo, nella mattinata di martedì 18 novembre si è verificato un’altro caso di spray al peperoncino spruzzato in aula, 5 tra studentesse e bidella visitate sul posto
L’Istituto Superiore Bortolo Belotti a Bergamo, nella mattinata di martedì 18 novembre si è verificato un’altro caso di spray al peperoncino spruzzato in aula, 5 tra studentesse e bidella visitate sul posto

Bergamo

I vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti nella mattinata di martedì 18 novembre per un altro caso di spray al peperoncino spruzzato a scuola, l’ennesimo degli ultimi giorni, se ne erano già verificati al Galli e poi a Treviglio e Presezzo.

L’episodio si è verificato all’Istituto di Ragioneria Belotti di via per Azzano a Bergamo, quattro studentesse di 14 e 15 anni e una bidella di 58, sono state assistite dai sanitari del 118 arrivati a scuola con un’ambulanza della Padana Emergenze, per un principio di nausea, bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. Nulla di grave, per nessuna è stato necessario il trasporto in ospedale.

All’arrivo dei vigili del fuoco e delle due pattuglie della polizia di Stato, le finestre dell’aula erano già state aperte e i ragazzi della classe interessata, fatti uscire all’aperto.

L’intervento è durato all’incirca 15 minuti e non c’è stato bisogno di evacuare gli altri studenti del plesso scolastico.

Bergamo
Presezzo
Treviglio
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salute
Malattia
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
vigili del fuoco
Polizia di Stato
Padana Emergenze