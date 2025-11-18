Ancora un caso di spray al peperoncino a scuola: vigili del fuoco all’Istituto Belotti

I vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti nella mattinata di martedì 18 novembre per un altro caso di spray al peperoncino spruzzato a scuola, l’ennesimo degli ultimi giorni, se ne erano già verificati al Galli e poi a Treviglio e Presezzo.

L’episodio si è verificato all’Istituto di Ragioneria Belotti di via per Azzano a Bergamo, quattro studentesse di 14 e 15 anni e una bidella di 58, sono state assistite dai sanitari del 118 arrivati a scuola con un’ambulanza della Padana Emergenze, per un principio di nausea, bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. Nulla di grave, per nessuna è stato necessario il trasporto in ospedale.

All’arrivo dei vigili del fuoco e delle due pattuglie della polizia di Stato, le finestre dell’aula erano già state aperte e i ragazzi della classe interessata, fatti uscire all’aperto.