Martedì 18 Novembre 2025
Ancora un caso di spray al peperoncino a scuola: vigili del fuoco all’Istituto Belotti
L’INTERVENTO. Nella mattinata di martedì 18 novembre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire verso le 10.30 all’Istituto di Ragioneria di via per Azzano a Bergamo. Quattro ragazze e una bidella visitate.
Bergamo
I vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti nella mattinata di martedì 18 novembre per un altro caso di spray al peperoncino spruzzato a scuola, l’ennesimo degli ultimi giorni, se ne erano già verificati al Galli e poi a Treviglio e Presezzo.
L’episodio si è verificato all’Istituto di Ragioneria Belotti di via per Azzano a Bergamo, quattro studentesse di 14 e 15 anni e una bidella di 58, sono state assistite dai sanitari del 118 arrivati a scuola con un’ambulanza della Padana Emergenze, per un principio di nausea, bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. Nulla di grave, per nessuna è stato necessario il trasporto in ospedale.
All’arrivo dei vigili del fuoco e delle due pattuglie della polizia di Stato, le finestre dell’aula erano già state aperte e i ragazzi della classe interessata, fatti uscire all’aperto.
L’intervento è durato all’incirca 15 minuti e non c’è stato bisogno di evacuare gli altri studenti del plesso scolastico.
