Cronaca / Pianura
Venerdì 07 Novembre 2025

Spray urticante a scuola a Treviglio: evacuata una classe

IL CASO. Nuovo caso, dopo quello di Presezzo, di uso di spray urticante a scuola: questa volta al Consorzio Enfapi di via Nenni a Treviglio.

Diego Defendini
Diego Defendini
Il Consorzio Enpafi di via Nenni a Treviglio: nuovo caso di spray al peperoncino in aula
Il Consorzio Enpafi di via Nenni a Treviglio: nuovo caso di spray al peperoncino in aula

Spruzzano uno spray al peperoncino: una classe evacuata. È successo nella tarda mattinata di venerdì 7 novembre a Treviglio, al Consorzio Enfapi di via Pietro Nenni, un ente formativo professionale. Stando alle prime ricostruzioni due studenti, durante una lezione, avrebbero aperto uno spray urticante spruzzandolo nell’aula. I compagni hanno subito registrato malessere diffuso: nausea, mal di testa, difficoltà respiratorie.

Gli insegnanti e il dirigente scolastico sono immediatamente intervenuti per fare uscire i giovani dalla classe, situata al primo piano. Sul posto anche un’ambulanza per verificare le condizioni dei ragazzi. I genitori degli alunni sono stati avvertiti con alcuni di questi che sono accorsi a prendere gli studenti. Fortunatamente non si registrano feriti se non di lieve entità. Le lezioni nelle altre aule della scuola sono continuate normalmente. Sul posto anche la Polizia di Stato per accertamenti.

Nell’ultima settimana di sono registrati casi analoghi a Presezzo all’Istituto «Betty Ambiveri» e ancora a Treviglio all’istituto Zenale/Butinone.

