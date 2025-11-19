Ancora urla e tensioni in via Novelli: fermato lo stesso 21enne

Aveva dato in escandescenza nella mattinata di martedì 18 novembre e nella mattinata di mercoledì 19 si è ripresentato nella stessa via cittadina, allo stesso incrocio tra via Novelli e via Paglia, a Bergamo.

Un giovane di 21 anni di origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine e con problemi psichiatrici, ha cominciato ad urlare in strada, frasi sconnesse e «Allah akbar», dando segni di disagio e mettendo in allarme residenti e passanti, fino a quando sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri che hanno cercato di calmarlo, insieme a un’ambulanza e un’auto medicalizzata. Presente anche la polizia di Stato.