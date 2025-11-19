Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 19 Novembre 2025

Ancora urla e tensioni in via Novelli: fermato lo stesso 21enne

IN CENTRO CITTÀ. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine: già nella giornata di martedì era stato portato in caserma, in via Novelli, dove era stata denunciato per resistenza, rifiuto di indicare le proprie generalità e procurato allarme.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Soccorsi e forze dell’ordine in azione in via Novelli
Soccorsi e forze dell’ordine in azione in via Novelli

Bergamo

Aveva dato in escandescenza nella mattinata di martedì 18 novembre e nella mattinata di mercoledì 19 si è ripresentato nella stessa via cittadina, allo stesso incrocio tra via Novelli e via Paglia, a Bergamo.

Un giovane di 21 anni di origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine e con problemi psichiatrici, ha cominciato ad urlare in strada, frasi sconnesse e «Allah akbar», dando segni di disagio e mettendo in allarme residenti e passanti, fino a quando sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri che hanno cercato di calmarlo, insieme a un’ambulanza e un’auto medicalizzata. Presente anche la polizia di Stato.

L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine: già nella giornata di martedì era stato portato in caserma, in via Novelli, dove era stata denunciato per resistenza, rifiuto di indicare le proprie generalità e procurato allarme.Poi il trasferimento in ospedale.

