«Andrea era benvoluto da tutti». Sabato a Loreto l’ultimo saluto all’operaio travolto dal Tir a Lallio

L’uomo, dipendente della Zanetti di Lallio, stando alle ricostruzioni, attorno alle ore 10,20 si era spostato dal reparto confezionamento, dove lavorava, verso un altro settore. Proprio durante il tragitto l’operaio è stato travolto da un camion che stava uscendo dall’azienda: l’urto non gli ha lasciato scampo. La tragedia ha lasciato tutti senza parole, dai titolari ai colleghi di Menegoi, passando ovviamente per l’intera comunità di Lallio e di Loreto, quartiere cittadino in cui risiedeva la vittima e dove lo conoscevano in molti. «Lo vedevo spesso alla Messa delle 11 - rivela don Matteo Marcassoli -. Fino al periodo pre-Covid veniva anche a darci una mano durante le funzioni, passando con il cestino delle offerte. Poi, nell’ultimo periodo, la sua presenza era un po’ diminuita e non si fermava molto a parlare, ma era comunque ben voluto da tutti noi. Preghiamo per lui».