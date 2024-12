Anziana muore investita da un’auto: senza documenti, si indaga sull’identità

Un’anziana di circa 80 anni nella serata di martedì 10 dicembre è stata travolta e uccisa da un’automobile in via Cavour, traversa della Lecco-Bergamo, al confine con Vercurago. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18. In base a una dinamica ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Calolziocorte, che hanno rilevato il tragico investimento, una quarantenne alla guida di una Volvo station wagon stava procedendo in direzione di Lecco, percorrendo via Roma. Giunta all’altezza della cappelletta, la donna ha svoltato a sinistra, in via Cavour, per tornare a casa. In quel momento, probabilmente, l’anziana, che si trovava sul marciapiede, deve essere scesa e aver attraversato la strada, a pochi metri dall’incrocio.

L’impatto violentissimo

L’automobilista non avrebbe avuto nemmeno il tempo di vederla o di frenare e l’ha investita. L’impatto, nonostante la velocità non potesse essere molto alta, deve essere stato violentissimo. Dopo essere stata colpita, l’anziana è caduta a terra ed è morta sul colpo. Subito è partita la richiesta di intervento al 112. Quando pochi minuti più tardi sono arrivati i soccorsi della Croce Rossa di Lecco, per lei non c’era più nulla da fare.

Il medico giunto sull’automedica non ha infatti potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana. Subito dopo ha dovuto prestare soccorso alla quarantenne, sotto choc per l’accaduto. Dopo averla tranquillizzata, la donna, che è di Calolziocorte, è stata caricata in ambulanza e trasportata in codice verde al pronto soccorso di Lecco. Toccherà agli agenti della Polizia locale di Calolziocorte ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Per scoprire la sua identità, gli agenti hanno immediatamente informato i carabinieri della stazione di Calolziocorte, nella speranza che qualcuno cerchi la donna e fornisca le indicazioni per identificarla

Dinamica complessa