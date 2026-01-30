Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026

Arma nascosta in un beauty case: due arresti in un B&b in via Borfuro

IL CASO. Durante i controlli della Questura nelle strutture ricettive, un alert ha portato alla scoperta di una pistola calibro 22 pronta all’uso, occultata in un beauty case.

I controlli della Polizia in una struttura ricettiva di via Borfuro a Bergamo
I controlli della Polizia in una struttura ricettiva di via Borfuro a Bergamo

Un’arma clandestina, carica e pronta all’uso, nascosta tra flaconi e beauty case di prodotti per l’igiene personale. È quanto hanno scoperto nella mattinata di ieri, 29 gennaio, gli agenti della Polizia di Stato di Bergamo durante una mirata attività di controllo del territorio, finalizzata a monitorare la presenza di soggetti sospetti provenienti da fuori provincia e a prevenire possibili condotte illecite.

Nel quadro della costante azione di prevenzione e contrasto ai reati, la Polizia ha intensificato i controlli sulle strutture ricettive e sugli alloggi temporanei presenti sul territorio provinciale. Un ruolo chiave è svolto da una banca dati collegata alla Sala Operativa della Questura, che consente di segnalare in tempo reale situazioni meritevoli di approfondimento.

Proprio grazie a un alert del sistema informatico, gli agenti si sono recati in un bed & breakfast di via Borfuro, dove alloggiavano alcuni cittadini di nazionalità ucraina. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione dell’appartamento in uso ai soggetti e all’esecuzione di una perquisizione.

Durante le operazioni, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da alcuni beauty case da uomo: tra questi, accuratamente occultata, è stata rinvenuta una pistola di piccole dimensioni, con l’impugnatura parzialmente visibile. L’arma, subito messa in sicurezza, è risultata essere un revolver North American calibro 22, clandestino, con cinque cartucce inserite nel tamburo.

Oltre all’arma e al munizionamento, sono stati sequestrati anche alcuni telefoni cellulari. Due cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per la completa identificazione, quindi arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Bergamo
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Terrorismo
Giustizia, Criminalità
Polizia di Stato
Questura