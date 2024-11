Arriva la giostra in piazza Vittorio Veneto: quest’anno compie 30 anni

La giostra con i cavalli al via venerdì 15 novembre

In mattinata sono iniziate di buon’ora in piazza Vittorio Veneto anche le operazioni di montaggio dell’antica giostra a cavalli «Old Carousel» della famiglia Formaggia che quest’anno festeggia il trentesimo anno , tenuto conto che è stata installata per la prima volta a Bergamo nel 1995. Il carosello - nato nel 1989 -, che venerdì aprirà ufficialmente al pubblico, terrà compagnia a bergamaschi e turisti fino al 12 gennaio prossimo .

Nel frattempo, nella vicina chiesetta dedicata alla Madonna dello Spasimo, che sorge in via XX Settembre, stanno invece arrivando le prime letterine per Santa Lucia. I bambini, accompagnati da genitori e nonni, portano avanti la magica tradizione che si ripete da generazioni, in attesa della notte più lunga dell’anno.