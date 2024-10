Atalanta-Celtic, primi scozzesi già in città. Il Comune estende il divieto agli alcolici

L’Atalanta si prepara alla sfida di Champions League contro il Celtic, in programma mercoledì 23 ottobre al Gewiss Stadium, con fischio d’inizio alle 18,45. E Bergamo si prepara ad ospitare l’iconica tifoseria scozzese : qualche sciarpa biancoverde è già stata avvistata in città, allo stadio sono attesi circa 1.300 tifosi.

Il giorno della partita, il luogo di ritrovo per i tifosi del Celtic sarà - come di consueto per le sfide internazionali - piazzale Alpini, dove gli scozzesi potranno sostare (con la possibilità di acquistare cibo e bevande) in attesa dei bus che li trasporteranno allo stadio.