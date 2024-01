Auto nel lago di Como: muore una donna e due feriti gravi. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo

LA TRAGEDIA. È servita la gru dei vigili del fuoco di Bergamo per recuperare una macchina finita in una scarpata a Colico, nel Lecchese. L’incidente martedì 2 gennaio: intorno alle 16, in via Abbazia di Piona, per cause da accertarsi, un autista ha perso il controllo del veicolo, finendo giù da una scarpata e terminando la corsa nelle acque del lago di Como.