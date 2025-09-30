Cronaca / Bergamo Città
Martedì 30 Settembre 2025
Aveva tenuto la mamma morta in casa, la perizia sulla figlia: incapace di intendere e volere
LA PERIZIA. Aveva tenuto per un anno la mamma deceduta in casa: sottoposta a perizia, su incarico della Procura, lo psichiatra Massimo Biza l’ha ritenuta incapace di intendere e volere.
Dopo la morte della madre ultracentenaria, ha tenuto il suo corpo in casa, senza avvisare nessuno del decesso. La scoperta, il 10 settembre, e da allora donna si trova in Psichiatria. Sottoposta a perizia, su incarico della Procura, lo psichiatra Massimo Biza l’ha ritenuta incapace di intendere e volere.
La donna avrebbe un disturbo da accumulo e una forma depressiva. Sarebbe inoltre parsa staccata dalla realtà.
Nelle scorse settimane il pm Giulia Angeleri aveva disposto degli accertamenti di tipo psichiatrico sulla sessantenne che per un anno ha vissuto con la madre morta in un appartamento di via De Gasperi. Il sostituto procuratore ha conferito l’incarico per una consulenza allo psichiatra Massimo Biza, che ha sottoposto la donna a dei test all’interno del reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni, dove è ricoverata dal 10 settembre, quando gli agenti della polizia locale avevano scoperto il cadavere dopo una nuova segnalazione dei vicini di casa che si lamentavano per gli odori.
Francesca Pettinato, 101 anni, è morta per cause naturali, ha stabilito l’autopsia. La figlia è indagata per occultamento di cadavere e truffa (ha continuato a percepire la pensione della madre e al lavoro a usufruire dei permessi della legge 104). Sulle prima la donna ha spiegato che non voleva «lasciare andar via» la madre. In pratica, avrebbe cercato di rimuovere psicologicamente la scomparsa della mamma: non avrebbe agito per percepire indebitamente denaro e godere di permessi senza averne titolo. Da queste dichiarazioni e dai fatti compiuti la decisione di richiedere una perizia psichiatrica.
