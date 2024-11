Benemerenze, candidature chiuse: ci sono anche Dell’Oro e Strologo

Tra le candidature certe, c’è il Patronato San Vincenzo (portato dal Partito democratico), ma anche Marten De Roon, capitano dell’Atalanta, supportato da 54 firme di cittadini (nomi «trasversali», da Maurizio Martina ad Andrea Mastrovito, passando da Giuliana D’Ambrosio a Silvio Garattini, da Ferruccio Rota a Daniele Belotti).

Marco Dell'Oro Questione delicata quella delle benemerenze, che, da mercoledì 20 novembre, con la chiusura dei termini per le candidature, sarà sottoposta alla Giunta (la seduta straordinaria sarà fissata a breve). Ma i nomi, si diceva, non sono presentati dai soli consiglieri. Anche la società civile porta il suo contributo. «L’Eco di Bergamo» candida come benemerito il suo compianto giornalista, venuto improvvisamente a mancare lo scorso 30 dicembre, Marco Dell’Oro.

«L’Eco di Bergamo» candida come benemerito il suo compianto giornalista, venuto improvvisamente a mancare lo scorso 30 dicembre, Marco Dell’Oro Arriva direttamente dalla sindaca Elena Carnavali la candidatura di Pia Locatelli, eurodeputata, presidente onoraria dell’Internazionale socialista donne, storica esponente del Psi, partito socialista italiano che ieri, appresa la notizia, ha espresso «grande soddisfazione e gratitudine». Il Pd annuncia la candidatura della scuola del Patronato San Vincenzo e della dottoressa Emilia Strologo (Neuropsichiatria Bergamo), confermando quelle annunciate nei giorni scorsi, come l’ingegnere Matteo Maestri, Luciano Materazzini (già presidente del Cte di Valtesse, in memoria) e Arcigay. Un nome depositato dalla Lega da settimane è quello di Raffaella Poggiani Keller, già direttrice del civico museo archeologico.

«Abbiamo candidato anche Riccardo Bonaldi, pilota bergamasco che nel 2016 sventò un attentato terroristico su un aereo – spiega il capogruppo Lega Alessandro Carrara –. Crediamo sia giusto dare riconoscimento ad un cittadino che ha salvato vite umane». Forza Italia ricandida l’attore Oreste Castagna e il direttore d’orchestra Fabrizio Maria Carminati.

Fratelli d’Italia ha protocollato il nome di una ex consigliera, la leghista Luisa Pecce, che ha lasciato l’impegno politico con la passata amministrazione e ancora, in memoria, di Enzo De Canio, Francesco Campora, presidente onorario della Croce bianca, Alessandra Poli, volontaria che si è attivata per dare aiuto ai cittadini con l’esondazione del Morla lo scorso 9 settembre, le associazioni Banco di solidarietà, Banco farmaceutico e associazione Portofranco.

Presentate dal consigliere Filippo Bianchi (FdI), «Stanislao Medolago Albani (in memoria), che molto fece per la città di Bergamo, legato al movimento sociale cattolico – spiega il consigliere -. Candidiamo anche Rolando Rivi (in memoria), seminarista che 14enne venne fucilato dai partigiani comunisti». Lista Gori candida Enrico Panattoni («papà» de «La Marianna» e della Stracciatella, in memoria), Ororosa basket asd (squadra femminile), Pedalopolis e annuncia il sostegno alla candidatura di Pia Locatelli, Marco Fermi per gli Internazionali di Tennis e all’associazione Portofranco.