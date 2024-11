Bergamo, acceso l’albero di Natale in Piazza Vecchia - Foto e video

Il Natale conquista anche Città Alta. Poco dopo le 17,30 di mercoledì 27 novembre, alla presenza del Vescovo Francesco Beschi, è stato acceso il tradizionale albero di Piazza Vecchia. Alto circa 7 metri, è stato donato alla città di Bergamo dalla Bcc di Treviglio.

Acceso l’albero di Natale in piazza Vecchia

«Un grazie alla Bcc di Treviglio: questi gesti e queste attenzioni, che hanno il sapore della vita del nostro territorio, sono molto significativi. E trovano nell’evento natalizio una collocazione non solo di ornamento, ma di significato profondo. Oggi accendiamo l’albero, sapendo che non c’è Natale senza luce. Ne siamo consapevoli perché arricchiamo case, vie e piazze di luci particolari, proprio in questa occasione. Il Natale evoca il bisogno di luce e allo stesso tempo ne offre, attraverso segni simbolici come l’albero acceso oggi», ha detto il Vescovo Francesco Beschi.

La sindaca Carnevali: «Continuiamo ad essere agenti che tessono relazioni»

«Vogliamo essere portatori di luce», ha risposto la sindaca Elena Carnevali. «Il Natale, con la sua attesa, è un evento religioso per chi ci crede e un evento di attesa che chiunque sente nel proprio animo e nella propria comunità, noi lo sentiamo moltissimo. Un grazie alla Bcc di Treviglio. Questa atmosfera ci aiuta a non dimenticare mai il compito più grande e impegnativo che abbiamo, continuare ad essere agenti che tessono relazioni, per continuare ad essere una comunità solidale».

L’albero prima dell’accensione

(Foto di Colleoni) L’albero e la sua luce

(Foto di Colleoni)

Giovanni Grazioli, presidente della Bcc di Treviglio, racconta l’obiettivo dell’iniziativa: «Abbiamo accolto questo invito per dare un segnale di vicinanza alla città, una vicinanza che quest’anno si è concretizzata anche con l’apertura di una nuova filiale in via Zambonate. È un invito alla gioia, in un momento in cui abbiamo tanto bisogno di pace di serenità. Siccome non ci piaceva che fosse un gesto fine a se stesso, abbiamo voluto associarlo a un impegno importante, un’erogazione a titolo di beneficenza di 10mila euro alla Fondazione Angelo Custode».

La donazione della Bcc di Treviglio alla Fondazione Angelo Custode

La cerimonia è stata l’occasione anche per presentare l’iniziativa di solidarietà che la Bcc di Treviglio ha voluto legare alla donazione dell’albero di Natale alla città. La banca ha scelto infatti di destinare alla Fondazione Angelo Custode una somma di denaro pari a 10mila euro che sarà utilizzata per allestire il giardino sensoriale della nuova struttura di accoglienza Casa minori e famiglia che da giugno del prossimo anno affiancherà con nuovi servizi l’offerta di Casa Amoris Laetitia.