Bergamo, donna investita sulle strisce in viale Roma: «Interventi su illuminazione e sicurezza»

Stava attraversando sulle strisce pedonali, all’ombra della Torre dei Caduti, quando è stata travolta da un’auto che viaggiava in direzione di Città Alta. Attimi di paura, nella mattinata di giovedì 3 aprile, per una 39enne investita in viale Roma, lungo una delle principali arterie del capoluogo. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero particolarmente gravi.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’automedica: a causa delle ferite riportate nell’incidente, la donna è stata trasportata in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La polizia locale di Bergamo s’è occupata dei rilievi e di regolare l’intensa viabilità della zona. Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 8,30, in pieno orario di punta, quando la 39enne è stata investita da un’auto all’altezza del civico 1 di viale Roma, nei pressi della Torre dei Caduti.

Sette incidenti in cinque anni

L’incidente ha riacceso l’attenzione sulla pericolosità di quell’attraversamento pedonale, dove si sono registrati sette incidenti negli ultimi cinque anni, come reso noto dal Comune di Bergamo: due nel 2021, uno del 2022, due nel 2023, uno nel 2024 e uno in questi primi quattro mesi del 2025. L’attraversamento pedonale all’altezza della Torre dei Caduti in viale Roma - libero e quindi non regolato da semaforo - è storicamente uno di quelli considerati più a rischio in città, come segnalano numerosi cittadini, tra cui diversi anziani che frequentano il centro del capoluogo.

I piani del Comune

Negli anni il Comune è intervenuto più volte per potenziare la sicurezza. In particolare, una decina d’anni fa è stato realizzato uno spartitraffico «salvagente»: quest’accorgimento, restringendo la corsia di marcia, induce gli automobilisti a rallentare nei pressi delle strisce e, al contempo, consente ai pedoni di trovare una sorta di «rifugio» a metà dell’attraversamento della strada, soprattutto durante gli orari di punta, quando il traffico è particolarmente intenso.

«Strisce vibranti in arrivo»