Bergamo estate 2024: tutte le iniziative dedicate ai giovani

L’estate delle Politiche per giovani del Comune di Bergamo inizia già questa settimana, con i primi appuntamenti di un calendario che fino a settembre animerà la città e il territorio. «L’estate bergamasca si conferma ricca di proposte per le ragazze e i ragazzi della città, e non solo. Tra il rilancio di iniziative storiche, come Nuovi Suoni Live e BG+, e il potenziamento delle opportunità di sperimentazione e crescita con Da grande voglio fare … e Catch Me Now, le Politiche per giovani intendono offrire occasioni e luoghi per scoprire, approfondire ed esprimere i propri interessi, vivendo attivamente e consapevolmente la città e il territorio.Tutte le attività sono gratuite, perché ogni giovane possa trovare quella più vicina alle proprie attitudini e passioni» ha detto Loredana Poli, assessora alle Politiche per giovani del Comune di Bergamo.

Nuovi Suoni Live

Bergamo Estate 2024 Torna il concorso musicale per giovani musicisti e musiciste under 35, giunto quest’anno alla 22esima edizione. Il bando di selezione ha raccolto 25 candidature di band e artisti solisti, tra le quali sono stati selezionati i 12 progetti che dal 23 maggio al 30 giugno si esibiranno sui palchi di Spazio Polaresco ed Edoné, con la finale in programma all’interno di Clamore Festival.

Si spazia dall’alternative rock al funk, dall’hip-hop al cantautorato, con una varietà di proposte ben rappresentativa del fermento musicale che anima la città e la provincia. In gara quest’anno Branco nel Blu, Farniente, Marco Millie, Matteo Cozze, Natura Storta, Nepal Jam, Nice on Pluto, Polimono, Shabby Monroe, Tabalore, The Apes, The Outage.

Dietro il banco della giuria anche quest’anno tre professioniste/i che a diverso titolo si occupano di musica: Michela Benaglia, artista visiva e organizzatrice di eventi e rassegne culturali e musicali, Giorgio Canini, tecnico del suono e produttore presso 1901 Studio e Edoné, e Dimitri Sonzogni, direttore artistico di Ink Club e Clamore Festival. Oltre alla giuria esperta, Nuovi Suoni Live avrà anche quest’anno una giuria composta da giovani che frequentano la sala prove dello Spazio giovanile di scaletta Darwin 2, a Monterosso.

La sala prove delle Politiche per giovani è aperta tutto l’anno e accoglie ragazze e ragazzi dell’Ambito territoriale di Bergamo e city users. Uno spazio libero, insonorizzato, allestito e gratuito in cui poter provare i propri pezzi e confrontare con tecnici esperti e il personale di Bergamo per Giovani. Il gran finale del concorso è previsto per domenica 30 giugno sul palco di Edoné, all’interno di Clamore Festival. Nuovi Suoni Live è organizzato in collaborazione con Edoné Bergamo, Spazio Polaresco, e Clamore Festival.

BG+, il volontariato dell’estate

BG+ è il ricco palinsesto di attività di volontariato estivo per giovani dai 14 ai 25 anni, un progetto ormai consolidato in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo. Quest’anno prevede un cartellone con più di 30 proposte in altrettanti enti: una sinergia positiva che, da un lato, offre alle associazioni un aiuto concreto nella realizzazione dei loro progetti e, dall’altro, permette a ragazze e ragazzi di entrare in contatto con realtà sociali e culturali di grande valore per la comunità, mettendosi alla prova e sviluppando competenze trasversali.

Altro punto di forza è la diffusione sul territorio, grazie alla partecipazione dell’Ambito territoriale n.1 di Bergamo (in particolare dei Comuni di Gorle, Ponteranica e Torre Boldone) e di alcuni Comuni della provincia, come Scanzorosciate e Villa D’Almè.

Anche quest’anno le proposte di BG+ si caratterizzano per la multidisciplinarietà, offrendo esperienze di volontariato molto varie: dalle realtà che si occupano di eventi musicali, teatrali e sportivi, agli spazi che accolgono persone con disabilità, passando per luoghi cardine della cultura come musei e biblioteche, e ancora servizi come ludoteche e spazi gioco, e infine realtà che operano con anziani e persone fragili. Un progetto che si conferma punto di riferimento per tante e tanti giovani, soprattutto under 18: nell’estate 2023 hanno partecipato oltre 180 ragazze e ragazzi, di cui la maggior parte minorenni.

Oscar Bianchi, presidente di CSV Bergamo commenta così l’importanza del progetto: «Il volontariato rappresenta un luogo, fisico e immaginifico, in cui i più giovani possono sperimentare le proprie competenze e metterle al servizio della comunità, mettendosi in gioco come cittadini attivi del proprio territorio. E possono farlo accompagnati da quegli adulti volontari, che svolgono così un ruolo educativo e di passaggio di testimone rispetto all’impegno civico che sono insiti nella mission del volontariato in quanto tale».

Da grande voglio fare...

Da grande voglio fare… è una proposta di laboratori creativi per scoprire le proprie potenzialità e valorizzare e sviluppare le proprie passioni. Si articola in due percorsi per ragazze e ragazzi di 11-14 anni e di 14-25 anni, ciascuno dei quali suddiviso in tre settimane.

Da grande voglio fare… boh!, dedicato a chi ha tra gli 11 e i 14 anni, propone attività che spaziano dalla creatività alla manualità, dal digital allo sport. Si svolge negli Spazi giovanili comunali di via Gandhi 3 (quartiere di Boccaleone) e di scaletta Darwin 2 (quartiere di Monterosso).

Le attività sono progettate in continuità e secondo le modalità di apprendimento informale e aggregazione sperimentate nel progetto Scuole Aperte GPS - Il Club, attivo in alcuni Istituti Comprensivi della città.

Per chi ha tra i 14 e i 25 anni è invece in programma un laboratorio di cinema allo Spazio giovanile di via Gandhi 3. Tutti i percorsi si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17, sono tenuti da figure professionali esperte e accompagnati da figure educative, a supporto del gruppo e delle singole persone.

Il calendario completo

10-14 giugno | Da grande voglio fare… boh! (11-14 anni) | Spazi giovanili di scaletta Darwin 2 e via Gandhi 3

15-19 luglio | Da grande voglio fare… boh! (11-14 anni) | Spazio giovanile di scaletta Darwin 2

22-26 luglio, 29 luglio-2 agosto | Da grande voglio fare… cinema! (14-25 anni) | Spazio giovanile di via Gandhi 3

2-6 settembre | Da grande voglio fare… boh! (11-14 anni) | Spazi giovanili di scaletta Darwin 2 e via Gandhi 3

I laboratori di Da grande voglio fare… boh! nello Spazio giovanile di scaletta Darwin 2 (quartiere Monterosso) sono organizzati nell’ambito della strategia Spazi_ARE, realizzata con il contributo del Fondo Sociale Europeo plus.

Catch me now

Catch Me Now 2024 raccoglie l’eredità positiva del progetto inaugurato nel 2023 grazie al contributo del bando Giovani Smart di Regione Lombardia, e ripropone, in spazi cittadini aperti e accessibili a tutte e tutti, quattro settimane di attività di espressione creativa tra arte, manualità e movimento, dedicate ad adolescenti e giovani.

Il calendario prevede, a partire dal 17 giugno, pomeriggi dedicati alla boxe (in collaborazione con il progetto di educativa di strada Giovani Onde), al parkour, alla pavement art e al ricamo e all’uncinetto, per sperimentare nuove possibili forme di espressione di sé e di relazione. Tutte le attività saranno condotte da esperte ed esperti della materia e accompagnate dall’equipe educativa. Oltre che per imparare, sarà un modo per vivere diversamente i luoghi di aggregazione giovanile informale, trasformandoli di volta in volta in tele da riempire di arte o palestre a cielo aperto.

Per tutte le informazioni