Bergamo ricorda Nullo, un ponte con la Polonia

Bergamo e la Polonia unite nell’amicizia, nel ricordo di Francesco Nullo. Si è tenuta questa mattina, martedì 5 maggio, la cerimonia di commemorazione dell’eroe garibaldino bergamasco, morto in battaglia a Krzykawka per la libertà del popolo polacco contro la dominazione russa. Nel giorno del 163esimo anniversario dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 maggio 1863, e nell’anno in cui ricorrono i 200 anni dalla sua nascita, la città gli ha reso omaggio prima in aula consiliare, e poi davanti al monumento a lui dedicato in Largo Gavazzeni, dove è stata deposta una corona d’alloro.

Il percorso con gli studenti

«Il suo sacrificio ci parla ancora oggi e ci racconta che la solidarietà tra le nazioni è fatta di scelte concrete e coraggiose, ma ci dice anche che l’Europa è nata prima di tutto come speranza condivisa di pace e di giustizia», ha detto la sindaca Elena Carnevali nell’aula consiliare davanti ai tanti rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni combattentistiche e d’arma e agli studenti della scuola secondaria di primo grado «Nullo» dell’Istituto comprensivo «I Mille», che negli scorsi mesi hanno svolto un percorso di approfondimento sulla figura del patriota e militare orobico insieme al Museo delle Storie di Bergamo.

Il ricordo di Francesco Nullo