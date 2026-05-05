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Cronaca / Bergamo Città Martedì 05 Maggio 2026

Bergamo ricorda Nullo, un ponte con la Polonia

IL RICORDO. Corona d’alloro e commemorazione per il garibaldino caduto a Krzykawka. La sindaca Carnevali: «Un esempio di solidarietà tra i popoli».

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Bergamo ricorda Nullo, un ponte con la Polonia
Gli studenti

Bergamo e la Polonia unite nell’amicizia, nel ricordo di Francesco Nullo. Si è tenuta questa mattina, martedì 5 maggio, la cerimonia di commemorazione dell’eroe garibaldino bergamasco, morto in battaglia a Krzykawka per la libertà del popolo polacco contro la dominazione russa. Nel giorno del 163esimo anniversario dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 maggio 1863, e nell’anno in cui ricorrono i 200 anni dalla sua nascita, la città gli ha reso omaggio prima in aula consiliare, e poi davanti al monumento a lui dedicato in Largo Gavazzeni, dove è stata deposta una corona d’alloro.

Bergamo ricorda Nullo, un ponte con la Polonia
Bergamo ricorda Nullo, un ponte con la Polonia
Bergamo ricorda Nullo, un ponte con la Polonia

Il percorso con gli studenti

«Il suo sacrificio ci parla ancora oggi e ci racconta che la solidarietà tra le nazioni è fatta di scelte concrete e coraggiose, ma ci dice anche che l’Europa è nata prima di tutto come speranza condivisa di pace e di giustizia», ha detto la sindaca Elena Carnevali nell’aula consiliare davanti ai tanti rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni combattentistiche e d’arma e agli studenti della scuola secondaria di primo grado «Nullo» dell’Istituto comprensivo «I Mille», che negli scorsi mesi hanno svolto un percorso di approfondimento sulla figura del patriota e militare orobico insieme al Museo delle Storie di Bergamo.

Il ricordo di Francesco Nullo

Presente alla cerimonia anche la Console Generale della Repubblica di Polonia a Milano, Agnieszka Gloria Kaminska: «Con profondo senso di rispetto e sincera commozione prendo parte a questa cerimonia per onorare la memoria di un uomo che ha saputo elevare il proprio destino personale al servizio di ideali universali - ha esordito la Console -. Francesco Nullo è parte viva della memoria della Polonia. Il suo nome è inciso su monumenti, scuole e vie del nostro Paese e il suo ricordo è presente nella coscienza collettiva di un popolo che lo conserva con gratitudine. La sua vita e il suo sacrificio rappresentano un ponte morale e storico tra le nostre nazioni. Nullo si è distinto non solo come patriota, ma come autentico cittadino europeo, capace di riconoscere nella libertà e nell’indipendenza dei popoli valori supremi», ha concluso Kaminska.

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