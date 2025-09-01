Bergamo, rubato uno dei cigni di viale Giulio Cesare. «Gesto da incivili»

Un piccolo angolo di quiete e verde, all’ombra dello stadio. In viale Giulio Cesare, all’altezza del civico 14, c’è da decenni una vasca popolata da pesci rossi, curati e nutriti dai condòmini. Per proteggerli dall’azione di un airone cinerino, i residenti hanno collocato nell’acqua due cigni fint i. Un sistema deterrente che nel tempo ha prodotto buoni risultati, almeno fino alla notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto, quando qualcuno è entrato nel recinto e ha sottratto uno dei due cigni.

«Un risveglio amaro per tutto il nostro condominio - commenta dispiaciuto uno dei residenti che si prende cura dello spazio verde -. L’inciviltà si manifesta anche contro il decoro dell’ambiente. Purtroppo nella nostra zona sono frequenti i vandalismi e gli episodi di degrado urbano, specialmente in occasione delle partite dell’Atalanta allo stadio o degli eventi estivi. Siamo veramente dispiaciuti per l’accaduto».

La vasca in viale Giulio Cesare

(Foto di Bedolis)

