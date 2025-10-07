Bergamo, trova due persone nella propria auto. Un arresto per furto

Arresto per furto in centro a Bergamo, nella mattinata di lunedì 6 ottobre. Una pattuglia della polizia di Stato è intervenuta alle 8 in via Angelo Mai, quando una donna ha sorpreso due persone all’interno della propria auto. Subito ha chiesto aiuto a dei passanti, mettendo in fuga i due.

Un cittadino ha iniziato a inseguirli contattando il 112, fornendo informazioni subito diramate alle volanti in zona: nel giro di pochi minuti, una di queste è riuscita a rintracciare e bloccare uno dei soggetti, all’angolo tra via Mai e via Foro Boario.

L’arresto

Il giovane, classe 1998, originario del Marocco e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso, mentre il complice - in possesso della refurtiva, un paio di occhiali da sole - è riuscito a dileguarsi approfittando del traffico pedonale del mattino. L’arresto è stato convalidato e l’Autorità giudiziaria ha disposto una condanna a un anno di reclusione e 2mila euro di multa, con pena sospesa. A seguito del nulla osta, il questore ha emesso un ordine di espulsione dal territorio nazionale.