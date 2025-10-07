Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 07 Ottobre 2025

Bergamo, trova due persone nella propria auto. Un arresto per furto

L’EPISODIO. Lunedì 6 ottobre alle 8 di mattina, in via Angelo Mai. Il complice in fuga con la refurtiva.

Redazione Web
Redazione Web
Una volante della polizia di Stato
Una volante della polizia di Stato

Bergamo

Arresto per furto in centro a Bergamo, nella mattinata di lunedì 6 ottobre. Una pattuglia della polizia di Stato è intervenuta alle 8 in via Angelo Mai, quando una donna ha sorpreso due persone all’interno della propria auto. Subito ha chiesto aiuto a dei passanti, mettendo in fuga i due.

Un cittadino ha iniziato a inseguirli contattando il 112, fornendo informazioni subito diramate alle volanti in zona: nel giro di pochi minuti, una di queste è riuscita a rintracciare e bloccare uno dei soggetti, all’angolo tra via Mai e via Foro Boario.

L’arresto

Il giovane, classe 1998, originario del Marocco e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso, mentre il complice - in possesso della refurtiva, un paio di occhiali da sole - è riuscito a dileguarsi approfittando del traffico pedonale del mattino. L’arresto è stato convalidato e l’Autorità giudiziaria ha disposto una condanna a un anno di reclusione e 2mila euro di multa, con pena sospesa. A seguito del nulla osta, il questore ha emesso un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

