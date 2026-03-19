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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 19 Marzo 2026

Bergamo, venerdì alle 20.30 fiaccolata silenziosa in memoria di Valentina Sarto

DOPO IL FEMMINICIDIO. Il ritrovo a Bergamo, in via Pescaria 26 dove si è consumato il delitto. Sarà una fiaccolata commemorativa e silenziosa in memoria della 41enne. Lo sgomento del Consiglio delle donne di Bergamo.

Redazione Web
Redazione Web
Valentina Sarto
Valentina Sarto

Bergamo

Il Comune di Bergamo con la rete interistituzionale Antiviolenza Bergamo-Dalmine di cui è capofila, promuove per venerdì sera 20 marzo, una fiaccolata silenziosa in memoria di Valentina Sarto, vittima dell’ennesimo femminicidio.

L’iniziativa vuole essere un momento di raccoglimento e di vicinanza, ma anche un segnale forte di impegno collettivo contro ogni forma di violenza sulle donne.

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Il corteo alle 20.30

La fiaccolata partirà alle ore 20,30 dalla casa di Valentina, via Pescaria 26, per poi proseguire lungo via Crescenzi fino a raggiungere il piazzale dello Stadio New Balance Arena. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare e le associazioni del territorio ad aderire, per testimoniare insieme una presenza condivisa e un impegno che deve essere quotidiano.

Il consiglio delle donne: «Dolore e sgomento»

«Il Consiglio delle Donne esprime profondo dolore e sgomento per la tragica uccisione avvenuta a Bergamo, un ennesimo atto di violenza che colpisce una donna e, con lei, l’intera comunità. In questo momento di immensa sofferenza, rivolgiamo la nostra più sincera vicinanza alla famiglia della vittima, agli affetti più cari e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Il loro dolore è anche il nostro». Lo scrive in una nota il Consiglio delle donne del Comune di Bergamo.

«Il femminicidio non è un fatto isolato, ma il risultato estremo di una visione arcaica e di prevaricazione che ancora oggi permea la società e che va contrastata con strumenti educativi, politici e sociali»

«Questo drammatico evento richiama con forza l’urgenza di continuare a lavorare, con determinazione e responsabilità collettiva, per contrastare ogni forma di violenza basata sul genere. Come Consiglio delle Donne, ribadiamo il nostro impegno quotidiano nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, sull’autodeterminazione e sulla libertà di ogni donna» spiega il Consiglio che continua nella nota: «I valori che guidano la nostra azione affondano nelle radici della tutela dei diritti: il rifiuto di ogni forma di sopraffazione, la difesa della dignità umana, la costruzione di relazioni basate sull’uguaglianza e sul riconoscimento reciproco. Il femminicidio non è un fatto isolato, ma il risultato estremo di una visione arcaica e di prevaricazione che ancora oggi permea la società e che va contrastata con strumenti educativi, politici e sociali».

«Rafforziamo le politiche di prevenzione»

«Chiediamo alle istituzioni, alle realtà educative e a tutta la cittadinanza di non rimanere indifferenti. È necessario rafforzare le politiche di prevenzione, sostenere i centri antiviolenza e promuovere percorsi di educazione al rispetto e alle differenze, a partire dalle nuove generazioni. Non possiamo più permettere che la violenza contro le donne venga tollerata o minimizzata. Ogni donna ha il diritto di vivere libera e sicura. Il Consiglio delle Donne continuerà a farsi voce di questo impegno, affinché tragedie come questa non si ripetano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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