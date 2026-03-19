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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 19 Marzo 2026

Femminicidio, Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere. Si è avvalso della facoltà di non rispondere

LE INDAGINI. L’uomo, dopo aver ucciso la moglie mercoledì 18 marzo, si era procurato alcune ferite superficiali ed era piantonato in ospedale dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Giovedì 19 marzo è stato portato in carcere.

Redazione Web
Redazione Web

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Vincenzo Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere, è accusato di omicidio della moglie Valentina Sarto. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere
Vincenzo Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere, è accusato di omicidio della moglie Valentina Sarto. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere

Bergamo

È stato dimesso poco dopo le 11 di giovedì 19 marzo dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l’uomo di 49 anni che mercoledì mattina ha ucciso la moglie Valentina Sarto, 41 anni, nella loro casa di Bergamo in via Pescaria, accoltellandola ripetutamente alla schiena e al collo. L’uomo è stato trasferito nel carcere di via Gleno a Bergamo, dove è rinchiuso con l’accusa di omicidio.

Dongellini si è avvalso della facoltà di non rispondere

Mercoledì si sono recati in ospedale il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e sostituto procuratore Antonio Mele per interrogare il 49enne, ma l’imputato, difeso dall’avvocato Stefania Battistelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’accusato deciderà successivamente se continuare su questa linea anche nell’interrogatorio di convalida che si terrà nelle prossime ore.

Gli uomini della scientifica al lavoro in via Pescaria a Bergamo sul luogo del femminicidio di Valentina Sarto
Gli uomini della scientifica al lavoro in via Pescaria a Bergamo sul luogo del femminicidio di Valentina Sarto
(Foto di Bedolis)
Gli uomini della polizia scientifica al lavoro per le indagini in via Pescaria a Bergamo sul luogo del femminicidio di Valentina Sarto
Gli uomini della polizia scientifica al lavoro per le indagini in via Pescaria a Bergamo sul luogo del femminicidio di Valentina Sarto
(Foto di Bedolis)

Dongellini era stato portato in ospedale dopo aver accoltellato la moglie - con la quale era sposato dal 24 maggio del 2025, anche se la coppia stava assieme da oltre dieci anni - per alcune ferite superficiali alle braccia, che a suo dire, si era procurato con l’intenzione di farla finita. Avrebbe, sempre stando a quanto riferito ai soccorritori dallo stesso uomo, anche ingerito della candeggina.

L’autopsia sul corpo di Valentina Sarto

Si terrà venerdì 20 marzo, invece, l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto, per scoprire l’esatta causa della morte della donna e risalire alla dinamica di quanto avvenuto.

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La testimonianza di Moris Panza

Valentina Sarto, uccisa dal marito Vincenzo Dongellini a Bergamo in via Pescaria
Valentina Sarto, uccisa dal marito Vincenzo Dongellini a Bergamo in via Pescaria

Moris Panza, che a suo dire, da circa un mese e mezzo aveva una relazione con Valentina Sarto, racconta che la donna viveva una situazione difficile con il marito, tra minacce, gelosia e litigi frequenti. L’uomo riferisce di averla più volte invitata a denunciare e ad allontanarsi da casa, accompagnandola anche dai carabinieri per chiedere consiglio.Valentina però avrebbe deciso di aspettare, convinta di poter gestire la situazione, nonostante le tensioni e gli episodi di aggressività segnalati negli ultimi mesi.

Il post della madre di Valentina

Straziata dal dolore la madre di Valentina Sarto, Lia Ventura, ha pubblicato su Facebook alcuni post per ricordare la figlia.

La testimonianza di una vicina: «Li sentivo spesso litigare»

Mercoledì è stata raccolta dai cronisti anche una testimonianza di una vicina della coppia che ha detto di averli sentiti litigare spesso negli ultimi mesi.

Femminicidio a Bergamo, la testimonianza di una vicina: «Li sentivo litigare spesso».

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