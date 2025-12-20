Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 20 Dicembre 2025

Blitz antispaccio della Polizia: denunciati i titolari di tre cannabis shop - Video

I CONTROLLI. Vasta operazione della Polizia di Stato contro il traffico di droga.

Vedi allegato Vedi documenti allegati

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Blitz antispaccio della Polizia: denunciati i titolari di tre cannabis shop
Blitz antispaccio della Polizia: denunciati i titolari di tre cannabis shop

Quattro arresti, 27 denunce e tre cannabis shop finiti sotto sequestro: è il bilancio dell’operazione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato a Bergamo e provincia nell’ambito di una vasta attività nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo per il contrasto allo spaccio di droga e alla criminalità diffusa.

Nel territorio bergamasco l’intervento ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e il Commissariato di Treviglio. Le attività hanno portato all’arresto di quattro persone: un cittadino italiano e uno straniero per spaccio di sostanze stupefacenti, un altro straniero per possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina e un quarto soggetto per furto. Denunciati in stato di libertà 27 tra italiani e stranieri, di cui quattro minorenni, per reati contro il patrimonio, violazioni in materia di droga e armi.

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 1.842 persone maggiorenni, 848 delle quali straniere, e 139 minorenni, 52 stranieri: cinque di questi ultimi sono stati affidati a strutture assistenziali. Controllati anche 482 veicoli, con 14 sanzioni per violazioni al Codice della strada, e 53 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cannabis shop alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto-legge 48/2025. Tutti e tre i gestori dei negozi controllati sono stati denunciati e sono stati sequestrati oltre sei chili di infiorescenze e cannabinoidi posti in vendita.

Sequestri importanti anche sul fronte dello spaccio: durante sei perquisizioni sono stati trovati 16,33 chili di ketamina, 49 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di MDMA e 18 biscotti al THC , oltre a materiale per il confezionamento. Sequestrati infine un coltello e una bomboletta spray al peperoncino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Treviglio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Politica
politica interna
Polizia di Stato
Servizio Centrale Operativo