Blitz antispaccio della Polizia: denunciati i titolari di tre cannabis shop - Video

Quattro arresti, 27 denunce e tre cannabis shop finiti sotto sequestro: è il bilancio dell’operazione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato a Bergamo e provincia nell’ambito di una vasta attività nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo per il contrasto allo spaccio di droga e alla criminalità diffusa.

Nel territorio bergamasco l’intervento ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e il Commissariato di Treviglio. Le attività hanno portato all’arresto di quattro persone: un cittadino italiano e uno straniero per spaccio di sostanze stupefacenti, un altro straniero per possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina e un quarto soggetto per furto. Denunciati in stato di libertà 27 tra italiani e stranieri, di cui quattro minorenni, per reati contro il patrimonio, violazioni in materia di droga e armi.

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 1.842 persone maggiorenni, 848 delle quali straniere, e 139 minorenni, 52 stranieri: cinque di questi ultimi sono stati affidati a strutture assistenziali. Controllati anche 482 veicoli, con 14 sanzioni per violazioni al Codice della strada, e 53 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cannabis shop alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto-legge 48/2025. Tutti e tre i gestori dei negozi controllati sono stati denunciati e sono stati sequestrati oltre sei chili di infiorescenze e cannabinoidi posti in vendita.