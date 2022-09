Boccaleone piange Angelo Stefanelli, infermiere e volontario esemplare

Boccaleone piange la scomparsa di Angelo Stefanelli, mancato mercoledì a 81 anni dopo una lunga malattia, e molto conosciuto per l’impegno in campo sociale. La famiglia di Stefanelli, sposato con due figli, ha ringraziato in maniera particolare tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Oncologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per le cure. Infermiere di professione per decenni all’ospedale Maggiore di Bergamo, alpino, volontario in parrocchia, all’Unitalsi e donatore Avis, una volta in pensione ha proseguito come volontario. Angelo Stefanelli viene ricordato dal figlio Cristian con un pensiero su Facebook. «Sei stato una lezione di vita, grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Ora proteggici da lassù».