Bonus e incentivi, ecco le risposte dell’esperto

Dalle Social card al bonus mamme, dal bonus mobili a quello per il risparmio energetico: i bonus e le agevolazioni previsti per il 2024 sono molti e piuttosto variegati; la maggior parte è connessa al reddito, ragione per cui spesso è fondamentale presentare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) e ottenere la certificazione Isee. Per molti italiani non è facile muoversi in questa giungla di incentivi e capire a quali agevolazioni possono avere diritto o meno. Per aiutare i nostri lettori, abbiamo raccolto le loro domande sul tema e abbiamo chiesto a un’esperta, Monica Gardana, direttrice del Caf Cisl Bergamo, di fare chiarezza sui dubbi più comuni.

Bonus e incentivi, parla Monica Gardana (Cisl Bergamo). Video di Elena Catalfamo

«Il requisito generale per poter accedere ai bonus – spiega la nostra ospite – è la residenza in Italia, nello specifico in Lombardia per i bonus promossi dalla Regione». Non è dunque necessaria la cittadinanza italiana.

Gli anziani in condizioni di fragilità

In molti hanno chiesto chiarimenti sulla situazioni delle persone più anziane, in particolare di quelle che si trovano in condizioni di fragilità. Ecco la risposta di Gardana: «Quando ci troviamo in presenza di persone non solo anziane ma anche portatrici di handicap, Regione Lombardia permette di avere dei buoni attraverso dei bandi che si chiamano misura b1 e misura b2, che consentono di ricevere dei contributi per l’assistenza in casa». Per questa misura è necessario presentare l’Isee, che può essere richiesto attraverso il portale dell’Inps o i Caf. Qui ulteriori informazioni su Misura b1: https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/disabilita-non-autosufficienza/esenzioni-contributi/misura-b1-persone-condizioni-gravissima-disabilita. Qui su Misura b2: https://www.comune.bergamo.it/action%3Ac_a794%3Afondo.nazionale.non.autosufficienze

«Un’altra agevolazione per le persone non autosufficienti riguarda le badanti regolarmente assunte: può essere richiesto, attraverso la dichiarazione dei redditi, il recupero della spesa sostenuta, nel limite massimo di 2100 euro» aggiunge la direttrice del Caf. Qui ulteriori dettagli: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/la-detrazione-per-gli-addetti-all-assistenza-a-persone-non-autosufficienti

Per chi percepiva il reddito di cittadinanza come cambia la situazione? Può ricevere automaticamente l’assegno di inclusione? La risposta dell’esperta è no: «L’assegno di inclusione è molto più ristretto, è riservato solo alle famiglie fragili con almeno un minore, un componente con disabilità o un componente con un’età superiore a 60 anni». Tutte le procedure per chiederlo sono spiegate nel video.

Il bonus mamme

Un altro bonus che ha suscitato diverse perplessità è il bonus mamme, una decontribuzione per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno tre figli, l’ultimo dei quali deve avere meno di 18 anni. «Solo per il 2024 – spiega Gardana – è valido anche per chi ha due figli, il secondo con età inferiore ai 10 anni».

Bonus casa e mamme, le risposte di Monica Gardana (Cisl Bergamo). Video di Elena Catalfamo

Le detrazioni per la casa

Per quanto riguarda la casa, sono state prorogate diverse detrazioni: per recupero edilizio, per il risparmio energetico, il Bonus Verde, il Bonus Mobili e altri ancora. «Il Superbonus – un tempo 110% – è sceso al 70% ed è riservato solo ai condomini, sono state escluse quindi le case unifamiliari» ricorda Gardana, rispondendo a una domanda molto diffusa. Segnaliamo infine una scadenza importante: per il Bonus Psicologo la richiesta va inviata entro il 31 maggio tramite l’Inps.

Per dubbi specifici sulla tua situazione personale, puoi rivolgerti ai Caf. Ecco le sedi presenti sul territorio bergamasco https://cisl-bergamo.it/sistema-servizi/caf-centro-assistenza-fiscale/