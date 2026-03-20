Botte in strada a Bergamo, uomo di 37 anni ferito da un ragazzo

Il giovane ha raccontato di essersi trovato lì per caso e di essere intervenuto perché il 37enne stava litigando con una donna e aveva alzato le mani contro di lei

Poco prima, sotto gli occhi di molti passanti, un uomo di 37 anni è rimasto ferito a seguito di una colluttazione, i cui contorni sono in corso di chiarimento dal parte degli agenti della Squadra Volante della questura. A colpirlo è stato un ragazzo minorenne, che poi ha atteso l’arrivo della polizia, alla quale ha raccontato di essersi trovato lì per caso e di essere intervenuto perché il 37enne stava litigando con una donna e aveva alzato le mani contro di lei.