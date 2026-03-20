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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 20 Marzo 2026

Botte in strada a Bergamo, uomo di 37 anni ferito da un ragazzo

L’AGGRESSIONE. È successo in via Borgo Palazzo, non è grave. Il giovane che lo ha colpito, minorenne, sarebbe intervenuto per difendere una donna.

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Polizia e ambulanza sul luogo del fatto
Polizia e ambulanza sul luogo del fatto

I pedoni che percorrono a passo svelto il marciapiede, per tornare a casa dopo una giornata in ufficio, fanno attenzione a non calpestare la vistosa chiazza di sangue che si trovano improvvisamente davanti, all’imbocco della scalinata che conduce alla fermata del tram. Sono le 18 di giovedì 19 marzo, nel pomeriggio, via Borgo Palazzo.

Il ferito, in ospedale, non è stato ancora sentito mentre della donna, all’arrivo della Volante, non c’era più alcuna traccia

Il giovane ha raccontato di essersi trovato lì per caso e di essere intervenuto perché il 37enne stava litigando con una donna e aveva alzato le mani contro di lei

Poco prima, sotto gli occhi di molti passanti, un uomo di 37 anni è rimasto ferito a seguito di una colluttazione, i cui contorni sono in corso di chiarimento dal parte degli agenti della Squadra Volante della questura. A colpirlo è stato un ragazzo minorenne, che poi ha atteso l’arrivo della polizia, alla quale ha raccontato di essersi trovato lì per caso e di essere intervenuto perché il 37enne stava litigando con una donna e aveva alzato le mani contro di lei.

La lite

A quel punto – è il racconto del giovane alla polizia – sarebbe intervenuto per sedare l’alterco. Ne è scaturita un’accesa lite con il 37enne, di origine boliviana, e presto i due sono arrivati alle vie di fatto. Ad avere la peggio è stato proprio l’uomo: «Ho visto che riceveva un cazzotto dal ragazzo, poi un secondo – racconta una testimone – quindi è caduto a terra battendo la testa». Le sue condizioni sembravano gravi, poi si è ripreso. Soccorso da un’ambulanza, è stato portato all’ Humanitas Gavazzeni in codice «verde». Sul posto è intervenuta la polizia. Per il momento gli agenti hanno potuto raccogliere solo la versione del ragazzo: il ferito, in ospedale, non è stato ancora sentito, mentre della donna, all’arrivo della Volante, non c’era più alcuna traccia.

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