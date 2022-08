Campagnola, odissea passerella, ascensore guasto: «Ora le telecamere»

« Tessera sanitaria per accedere agli ascensori della passerella tra Campagnola e Malpensata e telecamere puntate su possibili atti vandalici ». Marco Brembilla, assessore ai Lavori pubblici , ha annunciato le due mosse che il Comune intende mettere prossimamente in campo per ovviare ai problemi (d’inciviltà ma anche tecnici) della struttura sopraelevata, realizzata come standard qualitativo (dal lottizzante del complesso ex Mangimi Moretti) per scavalcare la trafficata circonvallazione e collegare i due quartieri cittadini.