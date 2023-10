Cantiere svincolo A4, riaperta via Autostrada verso il centro città

Continuano secondo i tempi previsti i lavori alla rotatoria dello svincolo di Bergamo sulla A4: ha riaperto venerdì 27 ottobre un altro tassello della grande opera che rivoluzionerà la viabilità nella zona, l’uscita di via Autostrada verso il centro città per chi proviene dal casello A4. In queste settimane per andare verso il centro era necessario utilizzare le deviazioni provvisorie che attraversavano la zona industriale ora, invece è stato riattivato il collegamento diretto.