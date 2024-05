Caravaggio, secondo dramma in quattro mesi per la Scuola di volo

Un altro dramma colpisce a distanza di quattro mesi la «Scuola volo Caravaggio». Tragedie capaci di scuotere quanti frequentano il Campo volo della Cascina Reina, annientati dal dolore per la perdita di due amici in poco tempo . Morgan Algeri aveva 38 anni ed era di Brembate Sopra. Lo scorso 6 gennaio si trovava su un’auto con un’amica sul lungolago di Como, quando la vettura improvvisamente scattò verso la paratia, sfondandola: l’auto finì nelle acque del lago e i due morirono annegati. Domenica 28 aprile l’incidente che ha coinvolto Matteo Monfrini, che si è rivelato fatale tre giorni dopo: uno schianto con la sua moto mentre viaggiava sulla Francesca, da Ghisalba verso Cologno.

I funerali di Morgan Algeri a Brembate Sopra

(Foto di Colleoni)

Il titolare della Scuola di volo, Alessio Pengue, ricorda i due amici scomparsi: «Morgan si era iscritto al nostro Campo volo nel 2012 e svolgeva il ruolo di istruttore per la parte teorica. Una persona seria e capace, sulla quale avevamo fatto sempre tanto affidamento. Matteo era invece arrivato da noi sette anni più tardi, nel 2019, e aveva superato brillantemente il corso per il brevetto di Volo diporto sportivo. Due persone splendide, ma soprattutto due amici che ora tutti noi piangiamo». La «Scuola volo Caravaggio» fu fondata da Sergio Salgaro nel 2007 e la sua sede è da sempre in via Bariano. Conta 70 soci e attualmente in Italia è una delle realtà del settore più affermate, con oltre mille brevetti di volo rilasciati dall’anno della sua istituzione, anche ad allievi diventati poi piloti professionisti. I corsi base prevedono cicli di lezioni teoriche e private, della durata media di sei mesi.