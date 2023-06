Cellulare al volante, c’è il ritiro della patente

Attualmente è previsto solo per i recidivi: a chi è stato pizzicato più di una volta a utilizzare lo smartphone alla guida viene sospesa la patente per un periodo stabilito poi dalla prefettura. Tra le novità del nuovo Codice della strada – il cui disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri e che ora dovrà passare al vaglio del Parlamento per entrare in vigore – è invece previsto il ritiro temporaneo della patente da 7 a 15 giorni (se si hanno meno di 20 punti) anche al primo sgarro . Un provvedimento che è già stato ribattezzato «mini sospensione» della patente, prevista anche per chi viene scoperto guidare contromano .