Centri per la Famiglia, quattordici progetti finanziati da Ats Bergamo

Ats Bergamo ha presentato, nella mattinata di martedì 16 luglio, il finanziamento di quattordici progetti a cura dei Centri per la Famiglia, con l’obiettivo di «promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo attivo delle famiglie lungo tutto il ciclo di vita».

All’evento hanno partecipato, sottolineando l’importanza di una progettualità condivisa, i diversi enti coinvolti: l’Unità Organizzativa Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione Territoriale di Regione Lombardia, i Direttori Sanitari e Sociosanitari delle Asst Papa Giovanni XXIII, Bergamo Est e Bergamo Ovest, i Direttori di Distretto, i Responsabili dei Consultori Familiari, gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali Sociali, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo i Rappresentanti di Enti Capofila, Reti Territoriale Antiviolenza, Associazionismo Locale e Terzo Settore.

I progetti finanziati

Comune di Bolgare – Progetto «Family First 2.0: rete generativa per comunità e famiglie». Interventi di ascolto tempestivo e di counselling psicoeducativo rivolto a preadolescenti, adolescenti e genitori; percorsi formativi e laboratori creativi e teatrali per famiglie con figli minori, adolescenti e con disabilità.

Azienda Speciale Consortile Valle Imagna - Villa d’Almè Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona - Ambito Territoriale Valle Imagna-Villa D’Almè - Progetto «Centro per la Famiglia V.I.V.A. - Valle Imagna Villa d’Almè». Potenziamento delle competenze genitoriali mediante spazi per neo-genitori, spazi gioco, percorsi di sostegno alla genitorialità, laboratori intergenerazionali e attività ludico/culturali finalizzate a favorire la socializzazione delle famiglie.

Ambito Territoriale di Seriate – Progetto «Centro per la Famiglia dell’Ambito di Seriate». Sostegno alla genitorialità in chiave di intercettazione precoce , ncontri informativi su salute e benessere per l’invecchiamento attivo, consulenze pedagogiche individuali/di coppia, laboratori didattici per minori certificati BES-DSA 6-13, percorsi contro la dispersione scolastica, mediazione interculturale e di comunità.

Itaca Società Cooperativa Sociale - Progetto «Famiglie alla Pari». Gruppi di ascolto e sostegno alla prima infanzia, adolescenza, alle transizioni di vita familiare, attività ludiche e socializzanti per genitori e figli, spazio mamma, spazio gioco, gruppi di cammino, spazio compiti.

Comune di Bergamo Ambito 1 - Progetto - «C(‘)Entro Anch’io!». Incontri con esperti sui temi della famiglia, laboratori con i nonni, educativi, intergenerazionali, incontri sull’utilizzo della comunicazione digitale, formazione di volontari che lavorano con minori ospedalizzati, gruppi di parola con famiglie con bambini con disabilità.

Comune di Clusone - Ente Capofila Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve - Progetto «Centro Famiglia Zig Zag – Tessere la Rete dei Servizi per le Famiglie della Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve». Orientamento scolastico e azioni di contrasto alla dispersione scolastica, laboratori con famiglie e ragazzi su temi educativi e adolescenziali, promozione di reti di solidarietà e accoglienza familiare, caffè sospeso, laboratori con i nonni.

Fondazione Angelo Custode onlus – Progetto «Centro Famiglia Sebino. Famiglie insieme intorno al lago». Azioni socioeducative/pedagogiche di sostegno alla famiglia e alle competenze genitoriali attraverso: spazio di ascolto tempestivo e integrato con azioni di informazione e orientamento, famiglie che aiutano famiglie, forme di cittadinanza attiva delle famiglie, genitori efficaci.

Cooperativa Sociale Sebina Società Cooperativa Onlus – Progetto «Centro famiglia Alto Sebino». Azioni socioeducative e pedagogiche di sostegno alla famiglia spazio di incontro e confronto fra genitori con figli disabili in età scolare, spazio di incontro fra mamme con figli 0-3 anni con un pedagogista, laboratorio per ragazze in età preadolescenziale e le loro mamme, evento formativo sul tema dell’utilizzo degli strumenti tecnologici da parte dei ragazzi.

Fondazione Angelo Custode onlus – Progetto «Centro Famiglia Cavallina. Relazioni di comunità tra famiglie e territorio». Azioni socioeducative/pedagogiche di sostegno alla famiglia e alle competenze genitoriali attraverso, spazio di ascolto tempestivo e integrato con azioni di informazione e orientamento, famiglie che aiutano famiglie, forme di cittadinanza attiva delle famiglie.

Agape Soc Coop Sociale – Progetto «Familyper Il Centro Famiglia Dell’Ambito di Treviglio». Percorsi di sostegno alla genitorialità di empowerment per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani mediante gruppi di incontro tra genitori su tematiche specifiche, attività laboratoriali di socializzazione tra pari in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile, con gli oratori, biblioteche.

Servizi Sociosanitari Val Seriana SRL – Progetto «Centro Famiglia Val Seriana». Creazione di opportunità di svago e interventi psico-sociali per persone don disabilità e le loro famiglie, prevenzione della dispersione scolastica, sostegno a minori e famiglie con background migratorio.

In Cammino Società Cooperativa Sociale – Progetto «La Famiglia, uno snodo della rete, tra bisogni e risorse». Laboratori ed incontri di sensibilizzazione all’accoglienza e allo sviluppo di esperienze di cittadinanza attiva per facilitare i processi di integrazione di migranti ospiti delle strutture di Accoglienza (CAS) presenti nelle piccole Comunità locali delle Valle Brembana, attività consulenziali e incontri di sostegno alla genitorialità su tematiche educative, esperienze intergenerazionali e di animazione rivolte alla popolazione anziana.

Associazione Le Gru di Sadako –APS – Progetto «Un Tempo per le Famiglie». Incontri formativi educatori e famiglie, laboratorio psicomotorio emotivo relazionale per la fascia d’età 3/10 anni, sportelli di consulenza pedagogica per genitori, percorsi di custodia sociale a favore di famiglie fragili, con familiari over 65, e supporto ai caregiver. Costituzione di caffè sociali, informazione, formazione e orientamento per famiglie con componenti disabili.