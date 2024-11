ChorusLife apre al pubblico, tanti curiosi nella prima giornata. Gli eventi del weekend - Foto e video

Da giovedì 21 novembre (con l’apertura alle 9 dei primi negozi) il sogno del cavaliere Domenico Bosatelli, scomparso due anni e mezzo fa, diventa realtà. ChorusLife restituisce alla città una delle aree dismesse più estese del territorio comunale - l’ex Ote - e lo fa portando a Bergamo nuovi spazi dove vivere, soggiornare, divertirsi, fare shopping e passeggiare. Nella mattinata tanti curiosi hanno iniziato a scoprire il nuovo complesso.

Il complesso

Un «nuovo centro» con l’arena, l’albergo, i 74 appartamenti in affitto, 30 negozi, una Spa e 4mila metri quadrati dedicati ai servizi della ristorazione. A regime lo smart district che sorge nel quartiere di Borgo Santa Caterina nell’area dell’ex Ote darà lavoro complessivamente a 500 persone. Oggi aprono i primi negozi, Ovs, Dm Italia, Rossopomodoro, Doppio Malto, Arcaplanet e Decathlon (oltre al Radisson Hotel), entro l’8 dicembre ne apriranno altri sei, via via tutti gli altri. Tra i prossimi marchi che apriranno ci sono Fancy Toast, La Yogurteria, Ods Store, Hygge, un nido d’infanzia (0-3 anni) e un servizio di «baby parking» che sarà aperto tutti i giorni. Tutte le info su www.choruslife.com.

Nell’area commerciale anche Ovs

(Foto di Bedolis) L’insegna di ChorusLife

(Foto di Bedolis) I camminamenti e le residenze

(Foto di Bedolis)

Le aree verde

(Foto di Bedolis) L’Arena

(Foto di Bedolis) Dentro l’Arena

(Foto di Bedolis)

Serviranno alcuni mesi prima che anche gli ultimi cantieri saranno completati e tutti gli spazi commerciali aperti al pubblico. Nella serata del 21 debutteranno gli spettacoli all’arena, per la Spa e il centro benessere bisognerà aspettare altri 6-8 mesi. Per tutto il weekend attività in programma e sicuramente ci sarà un viavai,anche solo per la curiosità di scoprire lo spazio.

Il weekend

Tra spettacoli di strada, dj set e installazioni luminose, è ricco il palinsesto pensato da giovedì a domenica 24 novembre. Si parte con gli spettacoli della compagnia «Il teatro viaggiante» che si esibirà tra circo contemporaneo, teatro comico, danza, mimo, acrobatica e musica nelle piazze di ChorusLife. In arena dal 21 a domenica 24 le installazioni luminose di Collectif Scale. Quattro giorni di esibizioni anche per Bandakadabra, una «marching band» capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale. Il 22 novembre sera è in programma il ritorno di Cosmo, artista di culto della musica italiana e sperimentatore sonoro, in un djset dove elettronica e downtempo si fondono in un inno alla libertà e alla connessione tra le persone. Sabato sera party gratuito a cura del collettivo bergamasco Utõpia con i djset di Andrea Vaccaro e Kubrick. Dettagli e possibilità di prenotazione sul sito www.choruslife.com. Come ha detto Fabio Bosatelli: «Chiediamo ai bergamaschi di venire a conoscere ChorusLife, per viverlo e per dare la propria opinione e per definire insieme l’uso di questa spazio condiviso».

La sfida di riempire i 48mila metri quadrati di nuove piazze, le rampe e gli esercizi commerciali, parte ora, dopo quasi cinque anni di cantiere e dieci di gestazione di un progetto che non ha pari almeno in Italia. Uno spazio «da riempire con i fili delle relazioni» di coloro che ci verranno. Apriranno in vista delle festività anche le casette di legno del mercatino di Natale e la pista di pattinaggio, che resteranno aperti rispettivamente fino al 6 e al 19 gennaio 2025.

Ecco dove è ChorusLife

Lo smart district si trova nel quartiere di Borgo Santa Caterina a Bergamo, dove sorgono anche l’Accademia Carrara e la nuova sede della Gamec, nelle vicinanze del Gewiss Stadium: è prossimo al rondò di accesso all’asse interurbano che consente anche un collegamento con il casello autostradale e offre l’opportunità di un grande parcheggio.

ll progetto presenta nuove aree verdi, nuovi servizi e una viabilità esclusivamente pedonale in superficie con camminamenti perlopiù coperti, ascensori e scale mobili che collegano tra loro le diverse aree, favorendo l’incontro tra le persone, anche di generazioni diverse. Le piazze, unite da archi dal design unico, richiamano il concetto di inclusività delle antiche piazze

romane.

I parcheggi

Sempre da questo weekend saranno disponibili anche i 1.200 parcheggi sotterranei per i quali nei giorni scorsi è stata firmata una convenzione con il Comune di Bergamo che ne ha stabilito le tariffe (la gestione, come tutto il complesso di ChorusLife, sarà a capo della società che gestisce lo smart district). Per le prime tre ore il costo della sosta sarà di 1,80 euro all’ora; dalla quarta ora la tariffa salirà a 2,50 euro (il regolamento è stato pubblicato ieri pomeriggio sul sito del Comune di Bergamo). Il 30% dei posti sarà a disposizione degli abbonamenti mensili. Queste le tariffe: 120 euro per un abbonamento 24 ore su 24 (sette giorni su sette), 78 euro per l’abbonamento diurno (dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19.30) e 108 euro per l’abbonamento diurno sette giorni su sette. È previsto anche un abbonamento diurno con uno sconto del 30% per chi a sua volta dispone di un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico locale (ChorusLife dispone di una fermata di entrambe le linee del tram delle valli).

Per i tifosi dell’Atalanta

Novità in vista anche per chi va allo stadio: «Ci sarà una convenzione che verrà resa pubblica a breve – ha confermato la sindaca Elena Carnevali – e che permetterà ai tifosi dell’Atalanta di utilizzare una parte consistente dei parcheggi di ChorusLife».

Residenze e hotel

Oggi ChorusLife comprende un residence con 74 alloggi, primo progetto build-to-rent della città, un hotel quattro stelle superior, 107 camere, con l’insegna Radisson, la ChorusLife Arena che può ospitare fino a 6.500 posti con facciate rivestite da una “pelle vibrante” certificata dal Politecnico di Milano e brevettata in collaborazione con l’azienda Gualini – parte del gruppo Costim – che l’ha realizzata e affidata alla gestione del colosso internazionale ASM Global.

La zona pedonale e residenziale L’Arena e la sua facciata dinamica L’hotel

SPA e Centro wellness