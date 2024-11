Città Alta, secondo round per i lavori sulla Corsarola per rinnovare il pavé

Riprenderà a gennaio la staffetta sulla Corsarola, con i lavori per la sostituzione delle tubazioni del gas e altri sottoservizi, operazione che, va da sé, richiede il rifacimento della pavimentazione in pietra. Dopo la pausa obbligata del 2023, per non intralciare le manifestazioni e il flusso di visitatori della Capitale della Cultura condivisa con Brescia, il Comune torna a occuparsi del complicato cantiere, programmando il secondo lotto, lavori pari a 600mila euro.

Il nuovo lotto di pavimentazione fino a Piazza Vecchia

Si parte da dove il cantiere si era fermato nel 2022 con l’allora Giunta Gori, all’incrocio tra la Corsarola e via Salvecchio, per proseguire fino a Piazza Vecchia. Qui si fermerà il secondo lotto dei lavori lungo l’antico «decumano» di epoca romana, operazioni che, se non ci saranno sorprese sotto il profilo storico-archeologico, dovrebbero concludersi per l’autunno del prossimo anno, dato che i lavori saranno eseguiti per fasi, dovendosi conciliare ai tempi turistici di Città Alta.

È dunque questione di settimane per il ritorno degli operai lungo la Corsarola, dove ogni singola pietra in porfido sarà rimossa, per poi scavare, sostituire le tubazioni malandate andando infine a ricomporre, a mano, il «puzzle», in un lavoro certosino. Spiega Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici: «Vorremmo partire con i lavori appena dopo Natale. Unareti è pronta a rifare la linea del gas, è un lavoro necessario perché la rete non è in buono stato. Anche gli altri operatori interessati potranno fare il loro lavoro di sostituzione dei sottoservizi, mentre come Comune ci occuperemo del rifacimento della pavimentazione».

Il costo dell’intervento è di 600mila euro

Per poter avviare i lavori è stato necessario stanziare fondi, perché non erano previsti nel Piano delle opere pubbliche. Il borsello dei Lavori pubblici sarà rimpinguato con i 600mila euro necessari attraverso una variazione di bilancio che è passata giovedì in Giunta, l’ultima del 2024, che si annuncia cospicua, come tutte le manovre finanziarie di fine anno. Dentro il contenitore, i desiderata degli assessorati che saranno realizzati grazie agli avanzi di amministrazione.

Uno di questi è appunto il rifacimento della Corsarola, un cantiere che, si diceva, sarà realizzato per fasi. «I lavori dovrebbero concludersi per il prossimo autunno – detta le tappe l’assessore Rota –. La modalità è quella sperimentata dal mio predecessore Marco Brembilla, fermando il cantiere nei momenti in cui c’è più turismo, come le festività pasquali e in estate. Concluso questo secondo lotto di lavori, risorse permettendo, vorremmo avviare il terzo, e ultimo, che riguarda il tratto di Corsarola da Piazza Vecchia a piazza Mercato delle Scarpe».

Il grosso tubo polifera sotto la Corsarola