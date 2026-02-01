Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 01 Febbraio 2026

Col revolver in un hotel di via Borfuro: ucraini non rispondono al gip e restano in carcere

IL CASO. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due uomini arrestati giovedì dalla Polizia di Stato.

Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti
La polizia fuori dall’hotel
La polizia fuori dall’hotel

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due ucraini di 32 e 55 anni arrestati giovedì 29 gennaio dagli agenti della squadra Mobile della questura in un hotel di via Borfuro . Assistiti dall’avvocato di fiducia Paolo Maestroni, sabato mattina sono stati interrogati in carcere dal gip Federica Gaudino, ma non hanno detto una parola. Nulla sui motivi della loro presenza a Bergamo, che risulta essere la prima, ma soprattutto nulla sulla pistola che è stata trovata nel beauty case di uno di loro, e che l’altro ha riferito essere di sua proprietà.

Un revolver «North American» calibro 22, clandestino, carico con cinque cartucce nel tamburo. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto la custodia in carcere. Il sospetto degli investigatori, coordinati dal pm Silvia Marchina, è che dovessero incontrare qualcuno. Ma per chi e per quale motivo, è ancora tutto da ricostruire. Quel che è certo è che i due, insieme ad altri due connazionali che sono stati poi denunciati, si sono registrati in hotel mercoledì sera, e il nome di uno di loro ha fatto scattare in automatico un alert in questura: uno dei denunciati infatti era stato condannato per omicidio, reato commesso anni prima in Ucraina e per cui aveva già scontato la pena.

Nel loro appartamento i poliziotti hanno trovato 10mila euro in contanti e l’arma clandestina

Arrivati in hotel, i poliziotti hanno perquisito il loro appartamento e hanno trovato l’arma e 10mila euro in contanti. La Scientifica è poi intervenuta per i rilievi nelle stanze, sul revolver e sull’auto utilizzata dai quattro, una Land Rover Defender intestata a una società italiana, su cui sono in corso accertamenti. All’inizio si pensava che i quattro potessero avere collegamenti con la morte dell’ex banchiere Oleksandr Adarich, fra gli uomini più ricchi dell’Ucraina, trovato nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel cortile di un b&b di lusso nel centro di Milano, ma al momento non sono emersi elementi in questa direzione.

Bergamo
Milano
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Inchiesta, Autopsia
Paolo Maestroni
federica gaudino
Silvia Marchina
Oleksandr Adarich
Squadra Mobile
Questura
