Col revolver in un hotel di via Borfuro: ucraini non rispondono al gip e restano in carcere

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due ucraini di 32 e 55 anni arrestati giovedì 29 gennaio dagli agenti della squadra Mobile della questura in un hotel di via Borfuro . Assistiti dall’avvocato di fiducia Paolo Maestroni, sabato mattina sono stati interrogati in carcere dal gip Federica Gaudino, ma non hanno detto una parola. Nulla sui motivi della loro presenza a Bergamo, che risulta essere la prima, ma soprattutto nulla sulla pistola che è stata trovata nel beauty case di uno di loro, e che l’altro ha riferito essere di sua proprietà.

Un revolver «North American» calibro 22, clandestino, carico con cinque cartucce nel tamburo. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto la custodia in carcere. Il sospetto degli investigatori, coordinati dal pm Silvia Marchina, è che dovessero incontrare qualcuno. Ma per chi e per quale motivo, è ancora tutto da ricostruire. Quel che è certo è che i due, insieme ad altri due connazionali che sono stati poi denunciati, si sono registrati in hotel mercoledì sera, e il nome di uno di loro ha fatto scattare in automatico un alert in questura: uno dei denunciati infatti era stato condannato per omicidio, reato commesso anni prima in Ucraina e per cui aveva già scontato la pena.