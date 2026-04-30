Colognola, spaccio di droga: due arresti, sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacenti
IL BLITZ. Operazione antidroga della polizia locale a Colognola: arrestati un uomo e una donna per spaccio, sequestrati oltre mezzo chilo di stupefacenti tra eroina, cocaina e cannabinoidi. Durante l’intervento recuperato anche un ciclomotore rubato.
Bergamo
Operazione antidroga della polizia locale nel quartiere di Colognola, dove nella giornata di mercoledì 29 aprile sono state arrestate due persone, un uomo e una donna italiani residenti in provincia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso.
Si tratta di due persone di 58 e 54 anni, fermati dagli agenti impegnati in un’attività di controllo del territorio in abiti civili. I poliziotti hanno notato i due con atteggiamento sospetto e, durante il controllo, uno di loro è stato trovato in possesso di una dose di droga.
Da qui sono scattati ulteriori accertamenti che hanno portato a una perquisizione domiciliare, estesa anche a una cantina nella disponibilità degli indagati. All’interno gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: circa 400 grammi di eroina, 122 grammi di cocaina e 95 grammi di cannabinoidi (tra hashish e marijuana), oltre a una compressa di Mdma.
Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche strumenti per il confezionamento delle dosi – termosaldatrici, bilance di precisione e involucri in plastica – e 255 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
I due sono stati arrestati in flagranza e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferiti alla Casa circondariale di Bergamo
Trovato anche un ciclomotore rubato
Non solo droga: durante i controlli è stato recuperato anche un ciclomotore risultato rubato, poi restituito al legittimo proprietario. Per questo episodio, la donna è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione.
«L’operazione conferma l’efficacia del presidio del territorio e la professionalità dei nostri agenti, anche in abiti civili»
Al termine delle operazioni, i due sono stati arrestati in flagranza e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferiti alla casa circondariale di Bergamo. «L’operazione conferma l’efficacia del presidio del territorio e la professionalità dei nostri agenti, anche in abiti civili – commenta l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni –. Il sequestro di oltre mezzo chilo di sostanze e del materiale per il confezionamento ha permesso di smantellare un’importante base di spaccio. Il recupero del ciclomotore rubato dimostra inoltre l’attenzione verso ogni forma di reato che colpisce direttamente i cittadini».
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