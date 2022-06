Controlli sulla Brebemi: 13 positivi all’alcoltest, due alle sostanze stupefacenti

Al via una campagna straordinaria di controlli delle condizioni psicofisiche dei conducenti organizzata, su input del Servizio Polizia Stradale dalla Sezione di Brescia unitamente a quella di Bergamo, di concerto con la concessionaria autostradale «Brebemi». I controlli sono stati effettuati in attuazione delle direttive ministeriali che rispondono all’esigenza di contrastare il fenomeno degli incidenti stradali conseguente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti e/o psicotrope .