Cronaca nera, maltempo, Atalanta: le dieci notizie più lette del 2024

La notizia più letta del 2024 risale a quasi 365 giorni fa ed è il dramma che si è consumato la sera del 6 gennaio quando un’auto è finita nel lago di Como. Entrambi gli occupanti sono morti: Morgan Algeri, pilota 38enne di Brembate Sopra, e Tiziana Tozzo, 45 anni, di Cantù. Una tragedia che ancora non ha una spiegazione certa. Dalle indagini è emerso con certezza che i due sono morti annegati, intrappolati nell’auto che probabilmente ha avuto dei problemi meccanici non rispondendo più ai comandi di Morgan che era alla guida.

L’auto di Morgan Algeri nel momento in cui è stata ripescata nel lago di Como

Atalanta regina dell’EuropaLeague

Non poteva mancare sul podio nell’anno magico dei nerazzurri la vittoria in Europa League dell’Atalanta , una gioia indescrivibile che ha coinvolto tutta la nostra provincia e ha paralizzato per una notte intera il centro di Bergamo. La gioia incontenibile dei tifosi si è scatenata ai Propilei come avvenuto in passato nelle grandi occasioni sportive, su tutte i mondiali del 2006. Ma questa volta le strade erano tinte di nerazzurro.

Il bus dei giocatori che ha fatto il giro di Bergamo tra una folla festante di tifosi il 1° giugno 2024 per festeggiare la vittoria dell’Europa League. Bergamo il 1° giugno 2024 festeggia la vittoria dell’Europa League riempiendo il centro: gioia incontenibile

Sanità, i robot negli interventi cardiaci

Un po’ a sorpresa la terza notizia più letta del 2024 è di sanità e il tema è un po’ tecnico, ma a quanto pare popolare: la fibrillazione atriale persistente. In termini più semplici si tratta di un problema cardiaco che si manifesta con palpitazioni, dolore al torace e senso di stanchezza. Un patologia che colpisce 1,1 milione di persone in Italia. Nel nostro articolo il dottor Eduardo Celentano illustra la migliore terapia praticabile che si avvale dell’aiuto dei robot.

La morte di Carminati in Scozia

Mauro Carminati di Stezzano morto in Scozia La morte di Mauro Carminati, 32enne ingegnere di Stezzano, deceduto per un’infezione risultata fatale mentre era in vacanza a Edimburgo in Scozia, ha sconvolto un’intera comunità ed è stata tra le più cliccate dai nostri lettori nel 2024.

Un serpente «a spasso» per Sarnico

Notizia curiosa, invece, in quinta posizione: attimi di panico a Sarnico per un serpente che venerdì 19 gennaio strisciava in pieno centro. Nessun ferito, solo un po’ di apprensione e concitazione per catturarlo, ma poi la vicenda si è conclusa senza alcuna conseguenza.

Il maltempo a Bergamo: esonda il Morla

Non poteva mancare il maltempo che ha caratterizzato con fenomeni sempre più frequenti e sempre più estremi tutto il 2024. Dalle trombe d’aria nelle valle, alle grandinate nella Bassa, ai nubifragi che hanno causato l’esondazione anche della roggia di Bergamo, il Morla. Un evento totalemente inatteso che ha lasciato ampi strascichi di fango e danni soprattutto nei quartieri di Monterosso e Valtesse, dove il fango ha invaso cantine, garage e attività commerciali.

Un libro tra fede e felicità

Nelle prime dieci notizie più lette c’è spazio anche per un libro che ha destato molta curiosità tra i nostri lettori. Scritto dalla giornalista Laura Magli, «Un tesoro chiamato Fede», è stato presentato il 15 e il 16 novembre nella chiesa della Madonna del Bosco. Oltre 61mila click per la notizia che abbiamo titolato: «A caccia della felicità. Il segreto? Pregare».

Il delitto di Sharon Verzeni

Un’altro delitto efferato commesso nella Bergamasca ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale nell’estate 2024: l’omicidio di Sharon Verzeni a Terno d’Isola. La 33enne barista è stata brutalmente accoltellata e uccisa in una via del paese verso mezzanotte tra il 29 e il 30 luglio, mentre passeggiava da sola.

Sharon Verzeni, barbaramente uccisa per strada a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio Il luogo dove è stata uccisa Sharon Verzeni a Terno d’Isola

Un delitto che si è trasformato in giallo, destando paura e scalpore. Solo dopo un mese di indagini a tappeto gli investigatori sono riusciti a identificare il colpevole. Moussa Sangare, 31enne che ha sì confessato il delitto, ma lo ha fatto non fornendo spiegazioni del gesto e ribadendo che non conosceva Sharon, che era uscito per uccidere e ha scelto una persona a caso.

Lombardia: novità per le ricette online

Si parla ancora di sanità, questa volta di ricette mediche e della novità introdotta dalla Regione Lombardia relativa al fascicolo sanitario digitale. Per continuare a ricevere le notifiche su pc o telefonino di esami e di appuntamenti è necessario aggiornare le preferenze della privacy. Una notizia di servizio e di utilità pubblica che ha sollevato preoccupazione.

Costruiti per lo sci e ora vuoti, i 144 appartamenti «fantasma» all’Arera

Un «villaggio» fantasma, praticamente vuoto in inverno, con alloggi in svendita a 500 euro al metro quadro, ma che in estate torna un po’ a rivivere grazie alla bellezza dell’Arera. È l’incredibile storia di un gigantesco insediamento nato per lo sci, ma dove la neve non c’è da trent’anni. Questa è la decima notizia più cliccata del 2024.