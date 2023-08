Daspo alle baby gang, Gori: «Siano i Comuni a decidere»

L’escalation di episodi violenti tra bande di minorenni preoccupa. E diventa materia di scontro politico. Dopo le risse che hanno visto come teatro l’asse Propilei-stazione, piscine Italcementi, OrioCenter e Luna park, Palafrizzoni fa il punto della situazione sul fenomeno e gli interventi in campo, replicando anche al vicepremier Matteo Salvini che in una lettera a «L’Eco» proponeva come misura anche il Daspo.