Daspo urbano, già 11 da inizio novembre: anche ai tre ragazzi del raid al bar di Paladina

Era stato lo stesso barista, poi soccorso da altri avventori, a denunciare l’accaduto e a farsi medicare per le ferite riportate nella violenta aggressione, a seguito della quale era intervenuto anche il sindaco Gianmaria Brignoli, annunciando l’implementazione delle telecamere presenti sul territorio comunale. E proprio grazie alle telecamere già presenti e alla descrizione, tre di loro – residenti in paese – sono stati appunto rintracciati e la questura ha disposto il Daspo urbano e nei confronti di due di loro, già noti per reati contro il patrimonio, anche l’avviso orale per i minorenni (provvedimento piuttosto recente e introdotto nella normativa dal cosiddetto «Decreto Caivano»). I provvedimenti – fanno sapere sempre dagli uffici della polizia di via Noli in città – sono stati emessi dal questore «nell’ambito dell’attività di contrasto ai fenomeni violenti commessi nei pressi di bar e locali pubblici». I provvedimenti, istruiti e predisposti dalla divisione della polizia anticrimine, sono stati presi nei confronti di soggetti «resisi responsabili di minaccia, rissa, lesioni personali anche aggravate, danneggiamento. Fatti tutti posti in essere nei pressi di bar e locali di Bergamo e provincia».