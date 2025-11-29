Docufilm Netflix su Yara, il Garante: «Audio illeciti». Multa da 40 mila euro

La vicenda riguarda decine di file audio – «24 nel primo episodio, 19 nel secondo e 3 nel terzo» – contenenti telefonate e messaggi inviati dai genitori nei giorni successivi alla scomparsa della ragazza. Secondo la famiglia si trattava di materiale privato, mai utilizzato nel processo e non destinato alla diffusione pubblica. «Tra le conversazioni riprodotte e individuate nella loro istanza (nei primi tre episodi della serie, in particolare: 24 files audio nel primo episodio, 19 nel secondo episodio, 3 nel terzo episodio) vi è anche un messaggio vocale che la reclamante aveva lasciato nella segreteria telefonica della figlia quando ancora non si conosceva la drammatica sorte» si legge nel documento del Garante, che aggiunge: «Detti files audio non hanno alcuna attinenza con le indagini e sono stati inseriti nella trasmissione ”all’unico, evidente scopo di sollecitare l’attenzione morbosa degli spettatori”, in contrasto con il loro diritto di restare affermazioni riservate; la loro diffusione risulta in alcun modo giustificata ai fini dell’essenzialità dell’informazione e, ”nell’immutato persistente contesto temporale in cui gli interessati espressi dinamici drammi”, costituisce un’intrusione arbitraria e ingiustificata nella loro sfera privata».