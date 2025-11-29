Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 29 Novembre 2025

Docufilm Netflix su Yara, il Garante: «Audio illeciti». Multa da 40 mila euro

IL CASO. Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato la società Quarantadue Srl, produttrice della serie Netflix «Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio», per la diffusione illecita di messaggi vocali e telefonate dei genitori di Yara Gambirasio.

Una scena della serie di Netflix su Yara Gambirasio
Una scena della serie di Netflix su Yara Gambirasio

Bergamo

La vicenda riguarda decine di file audio – «24 nel primo episodio, 19 nel secondo e 3 nel terzo» – contenenti telefonate e messaggi inviati dai genitori nei giorni successivi alla scomparsa della ragazza. Secondo la famiglia si trattava di materiale privato, mai utilizzato nel processo e non destinato alla diffusione pubblica. «Tra le conversazioni riprodotte e individuate nella loro istanza (nei primi tre episodi della serie, in particolare: 24 files audio nel primo episodio, 19 nel secondo episodio, 3 nel terzo episodio) vi è anche un messaggio vocale che la reclamante aveva lasciato nella segreteria telefonica della figlia quando ancora non si conosceva la drammatica sorte» si legge nel documento del Garante, che aggiunge: «Detti files audio non hanno alcuna attinenza con le indagini e sono stati inseriti nella trasmissione ”all’unico, evidente scopo di sollecitare l’attenzione morbosa degli spettatori”, in contrasto con il loro diritto di restare affermazioni riservate; la loro diffusione risulta in alcun modo giustificata ai fini dell’essenzialità dell’informazione e, ”nell’immutato persistente contesto temporale in cui gli interessati espressi dinamici drammi”, costituisce un’intrusione arbitraria e ingiustificata nella loro sfera privata».

La sanzione ammonta a 40.000 euro e le registrazioni non potranno più essere utilizzate

Nel reclamo presentato il 24 settembre 2024 dagli avvocati Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta, i coniugi Gambirasio hanno denunciato quindi «un’intrusione arbitraria» nella loro sfera più privata, contestando l’inclusione di audio privi di rilevanza investigativa e usati solo per catturare l’attenzione degli spettatori, in particolare «le intime e sofferte esternazioni della madre».

L’attenzione si è focalizzata in particolare su 24 files audio nel primo episodio, 19 nel secondo episodio, 3 nel terzo episodio

La società produttrice ha difeso il proprio operato, affermando di aver cercato la collaborazione della famiglia senza ottenerla e di aver utilizzato materiale presente negli atti giudiziari, in parte già diffuso dalla stampa. Secondo Quarantadue Srl, gli audio contestati servivano a rappresentare la «quotidianità familiare» e a mantenere l’autenticità narrativa.

Il Garante ha respinto queste motivazioni, sottolineando che le conversazioni erano troppo intime e non necessarie alla ricostruzione dei fatti. L’Autorità ha inoltre vietato la diffusione delle registrazioni. La società potrà impugnare il provvedimento.

