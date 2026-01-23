Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 23 Gennaio 2026
Dolore ai funerali di Benedetti. «Non facciamoci divorare dalla rabbia, ricordiamo il bene che ci ha donato Francesco»
LE ESEQUIE. La chiesa di San Sisto a Colognola si è stretta venerdì 23 gennaio, attorno ai parenti di Francesco Benedetti che martedì ha perso la vita dopo essere stato investito. Don Massimo Mafioletti riprende le parole della sorella Cinzia: «”Verità e non vendetta” è quello che serve». Gli amici sulla sciarpa rubata in Porta Nuova: «Abbiamo perso un amico e stiamo cercando di farci forza tutti insieme. Metteremo una altra sciarpa al più presto».
Lorenzo Catania
«Siamo qui in un unico abbraccio senza avere parole adeguate. E però sappiamo che non abbiamo altro se non le parole per non subire il dolore ma per abitarlo, e soprattutto per non lasciarci divorare né prendere ostaggio dalla rabbia e dal risentimento, che sono certamente comprensibili, ma non aiutano a vedere le cose dalla giusta prospettiva. Ha ragione Cinzia (la sorella di Francesco Benedetti, ndr), “Verità e non vendetta” è quello che serve». Le parole di don Massimo Maffioletti provano ad accarezzare la sofferenza degli amici e dei parenti di Francesco Benedetti.
La chiesa di San Sisto a Colognola si è stretta venerdì 23 gennaio, attorno ai parenti del 59enne che martedì ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava la strada in pieno centro.
«Ci chiediamo quale parola sensata può venirci in soccorso per abitare il dolore - ha proseguito il parroco di Colognola -. Proviamo a non guardare a ciò che ci è stato brutalmente tolto ma a ciò che ci è stato lasciato in eredità come bene, bellezza, giustizia, servizio, dedizione e cura, perché questo è il tesoro di vita che Francesco ci lascia».
Grande commozione durante la cerimonia. Nel frattempo, via mail, un messaggio degli amici sul caso della sciarpa rubata in Porta Nuova dove Benedetti è stato investito, messa al semaforo in segno di ricordo: «Abbiamo perso un amico e stiamo cercando di farci forza tutti insieme. Metteremo una altra sciarpa al più presto»
