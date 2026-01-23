Dolore ai funerali di Benedetti. «Non facciamoci divorare dalla rabbia, ricordiamo il bene che ci ha donato Francesco»

«Siamo qui in un unico abbraccio senza avere parole adeguate. E però sappiamo che non abbiamo altro se non le parole per non subire il dolore ma per abitarlo, e soprattutto per non lasciarci divorare né prendere ostaggio dalla rabbia e dal risentimento, che sono certamente comprensibili, ma non aiutano a vedere le cose dalla giusta prospettiva. Ha ragione Cinzia (la sorella di Francesco Benedetti, ndr), “Verità e non vendetta” è quello che serve». Le parole di don Massimo Maffioletti provano ad accarezzare la sofferenza degli amici e dei parenti di Francesco Benedetti.