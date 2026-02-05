Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 05 Febbraio 2026

Due lavoratori in nero su 5 in un negozio a Bergamo: multa da 6mila euro e attività sospesa

I CONTROLLI. Controlli dell’Ispettorato territoriale del lavoro in un pubblico esercizio cittadino: riscontrate irregolarità su cinque addetti.

Proseguono i controlli dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (Itl) di Bergamo nel settore dei pubblici esercizi. Nei giorni scorsi il personale ispettivo è stato impegnato in una serie di verifiche mirate sul territorio cittadino, finalizzate al contrasto del lavoro irregolare.

Durante un accertamento effettuato in un esercizio commerciale della città, gli ispettori hanno riscontrato la presenza di cinque lavoratori, di cui due risultati impiegati in nero. A seguito delle irregolarità emerse, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività.

Per poter riprendere l’esercizio, il titolare dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e al pagamento delle sanzioni previste, che ammontano complessivamente a 6.000 euro.

Bergamo
Lavoro
Impiego
Rapporto Lavoro
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Giustizia, Criminalità
Processo