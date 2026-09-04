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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

E-Brt, la Malpensata nella morsa del traffico: «Rivedremo i semafori»

VIABILITÀ. Con il nuovo assetto code in via Don Bosco, alla rotatoria e in via Zanica. La Lega: criticità evidenti. Berlanda: fase transitoria, allo studio nuove regolazioni.

Lettura 2 min.
Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

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E-Brt, la Malpensata nella morsa del traffico: «Rivedremo i semafori»
La coda di ieri mattina in via San Giovanni Bosco, in direzione di via Bonomelli
(Foto di Bedolis)

Capita che, una volta scattato il verde, non si riesca a svoltare a destra in via Bonomelli in tempo utile. Le altre auto in arrivo da via Simoncini o da via Quarenghi, e l’obbligo di dare la precedenza, contribuiscono infatti a creare un ingorgo in via San Giovanni Bosco, appena dopo il semaforo collocato sotto il ponte della ferrovia. E capita che in quel «tappo» al centro della strada alla fine arrivi l’autobus giallo dell’e-Brt, costretto a rallentare lungo la corsia preferenziale, o a evitare i veicoli in transito. Nella confusione, il nuovo bus rapido elettrico viene «accolto» dai clacson di automobilisti inferociti.

Giovedì a scuole ancora chiuse

Sono le 11 di mattina di un normale giovedì di inizio settembre. Le scuole sono ancora chiuse e in via San Giovanni Bosco, alla Malpensata, le code arrivano - a ritroso - dall’intersezione con via Bonomelli fino alla rotatoria all’altezza del parco Olmi. Ma alla mattina, in orario di punta, possono partire anche molto prima, fino in via Zanica.

Sono gli effetti di una viabilità appesantita – e ancora in fase di rodaggio – alla quale in quel tratto sta contribuendo non solo il passaggio da tre a due corsie in via Bonomelli, ma anche la modifica dell’impianto semaforico in corrispondenza del sottopassaggio ferroviario. Dalla luce gialla continua, con l’entrata in funzione dell’e-Brt e la necessaria preferenziazione semaforica di quest’ultimo, i colori ora si alternano in verde e rosso.

E-Brt, la Malpensata nella morsa del traffico: «Rivedremo i semafori»
Traffico sulla rotatoria della Malpensata e via don Bosco
(Foto di Beppe Bedolis)

«Via San Giovanni Bosco, alla Malpensata, completamente congestionata, anche a metà mattina. Non stiamo parlando dell’ora di punta. E soprattutto le scuole non hanno ancora riaperto», è l’attacco del consigliere comunale Alberto Ribolla (Lega), che sui suoi profili social sta ripostando in questi giorni numerosi video e foto ricevuti dai cittadini bloccati nel traffico. «Le criticità della nuova viabilità legata all’e-Brt - aggiunge Ribolla - sono ormai evidenti: proprio in questi giorni si sta ancora intervenendo per riequilibrare i tempi semaforici e limitare gli accodamenti. Se questa è la situazione adesso, cosa succederà dal 14 settembre, con scuole riaperte, traffico ordinario a pieno regime e l’orario invernale dell’e-Brt? Lo diciamo da mesi: non si può sacrificare la viabilità di un’intera città (e non solo) senza prevederne le conseguenze».

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Il cantiere di via Autostrada

Sotto stress anche per il cantiere di riqualificazione di via Autostrada e per il contraccolpo dovuto ai lavori al ponte ferroviario di via San Bernardino – che spingono molti automobilisti ad arrivare in centro passando per via Spino – la circolazione nel quartiere della Malpensata è nell’occhio del ciclone. Via San Giovanni Bosco in particolare: «Il semaforo lampeggiante è stato modificato per un tema di sicurezza, ma sui tempi semaforici stiamo ancora ragionando – replica l’assessore alla Mobilità, Marco Berlanda –. Siamo in una fase transitoria e di aggiustamento graduale. Stiamo ottimizzando il sistema di preferenziazione dell’e-Brt, che viene compensato con la regolazione dei tempi semaforici di rosso e verde su quel quadrante. Anche in cima a via Bonomelli stiamo studiando ulteriori regolazioni».

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In ragione della temporizzazione dei semafori ancora provvisoria, ma anche di una problematicità di traffico che al termine di via San Giovanni Bosco è «un dato storico», per Berlanda «mettere nel mirino quel punto, o un punto specifico della viabilità, è intempestivo».

Il quadro della circolazione cittadina insomma, sottolinea l’assessore, «è tutto collegato». Correttivi e adattamenti vanno studiati uno per uno, ma sarà un processo lungo. «Durerà settimane – conclude Berlanda –, e anche quando il volume di traffico aumenterà con l’inizio delle scuole, andremo avanti con ulteriori prove».

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Nel frattempo, di definitivo - o quasi - ci sono i lavori in via San Giorgio per la creazione della nuova terza corsia di marcia per la viabilità ordinaria. Il marciapiede è stato ristretto e questa notte si concluderanno i lavori di asfaltatura. Entro lunedì, secondo le previsioni, verrà realizzata la segnaletica.

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