Economia in inglese tra le novità di UniBg: sabato 24 l’Open day

Un unico appuntamento, completo di tutta l’offerta didattica e non solo, per sciogliere ogni perplessità e trovare la giusta motivazione per iscriversi all’Università. Sabato 24 gennaio torna il macro Open day dell’Università di Bergamo, l’evento rivolto agli studenti delle scuole superiori per consentire loro di scoprire i percorsi di studio delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico. L’Ateneo aprirà le porte della sede di via dei Caniana per un’intera giornata di presentazioni – strutturata su più turni dalle 8.30 alle 16 – non solo dei corsi formativi del prossimo anno accademico 2026/27 ma dell’intera galassia delle opportunità di crescita legate all’esperienza accademica.

UniBg: l’open day sabato 24 gennaio

«L’Open day è il momento in cui l’Università si apre agli studenti, alle loro famiglie e a quanti in generale vogliono conoscere l’offerta formativa di UniBg. Un’occasione per avere un primo contatto con l’Università e per dare supporto ai giovani che stanno cercando di identificare la loro strada dopo il diploma, oppure che hanno già intrapreso un primo anno di studi del quale non sono convinti e che quindi desiderano cambiare percorso», ricorda Elena Gotti, dirigente dell’area Didattica e Servizi agli studenti di UniBg.

Pensato su tutta la giornata per permettere di partecipare anche a chi non potrà saltare la mattinata di scuola, l’Open day mostra «l’Università come una casa aperta», dice Gotti. «È un evento che non si rivolge solo agli studenti – prosegue –. Oltre alle presentazioni delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico, tenute dai docenti e dai presidenti dei corsi di studio, ci saranno anche le presentazioni dei responsabili dei Servizi per gli studenti, come segreteria, borse di studio e servizi per la disabilità. Il programma si arricchisce poi della presenza della Consulta degli studenti, per dare alle ragazze e ai ragazzi uno spazio di dialogo tra pari dove far emergere in modo più diretto ed empatico tutte le curiosità e anche i dubbi che spesso si ha timore ad esprimere».

Sarà, però, soprattutto l’occasione per scoprire le novità nella didattica che verranno attivate dal prossimo anno. Sono due al momento, come spiega Cristina Galbiati, da gennaio nuova responsabile del servizio Orientamento, tirocini e placement. «In particolare il curriculum in inglese del corso di laurea triennale in Economia Aziendale e il corso interateneo in Scienze politiche, in collaborazione con l’Università San Raffaele, che sebbene sia già attivo da qualche anno verrà ora incardinato a livello amministrativo sotto il dipartimento di Giurisprudenza, mentre in precedenza gravitava su Scienze Economiche».

La promozione dell’intera offerta formativa svolta da UniBg e dai suoi dipartimenti - che nel 2026/27, si legge sul sito dell’Ateneo, si comporrà di 55 percorsi di studio, di cui 20 corsi di laurea triennale, 4 lauree magistrali a ciclo unico e 31 corsi di laurea magistrale - anticiperà attraverso l’Open day i singoli eventi di presentazione da parte di ciascun dipartimento: «Si svolgeranno nei mesi di febbraio e marzo fino a prima di Pasqua per proseguire con qualche coda a maggio. Le tempistiche sono pensate per facilitare gli studenti che dovranno effettuare le pre-iscrizioni per i corsi di laurea ad accesso programmato», precisa Galbiati.

Le adesioni all’open day